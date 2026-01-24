AEΛ: Μοναδικός στόχος η νίκη κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) η προετοιμασία της AEΛ Νοvibet για τον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί στο «AEL FC ARENA», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (24/01, 20:00).

Η ομάδα της Λάρισας προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του τεχνικού επιτελείου, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα που περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής, ενεργοποίησης και τελειώματα, με στόχο οι ποδοσφαιριστές να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι για το κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι 21 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης:

Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Ναόρ, Σουρλής, Ατανάσοφ, Στάικος, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς και Γκαράτε.

