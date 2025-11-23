AEΛ Νovibet: Με απουσίες κόντρα στον ΟΦΗ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο AEL FC ARENA για την 11η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (24/11, 20:00).

Aπό το ματς με τους Κρητικούς θα απουσιάσουν ο Δεληγιαννίδης, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, ο Βινιάτο που ένιωσε ενοχλήσεις αλλά και ο Ουάρντα για τακτικούς λόγους. Εκτός παραμένει ο Σαγάλ.

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Γκαράτε.

