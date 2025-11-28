AEΛ Novibet: Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον Άρη

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 12ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Άρη – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 4,5 του Γήπεδου «Κλεάνθης Βικελίδης»:

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Οδηγίες αγοράς εισιτηρίου για τον αγώνα ΑΡΗΣ – ΑΕΛ Novibet

Για να προμηθευτείτε εισιτήριο στις θύρες 4 & 5 που αντιστοιχούν στους φιλάθλους της ΑΕΛ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε απευθείας στη σελίδα ΠΑΕ Άρης – Εισιτήρια Αγώνων 2025–2026:

👉 https://www.more.com/sports/pae-aris/eisitiria-agonon-2025-2026/

2. Στη λίστα αγώνων επιλέξτε τον αγώνα:

ΑΡΗΣ – ΑΕΛ NOVIBET

3. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας θα δείτε ένα μικρό πλαίσιο για «Εισαγωγή Κωδικού».

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό: aelnovibet

5. Μόλις εισάγετε τον κωδικό, θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες θύρες 4 και 5, στις οποίες βρίσκονται οι φίλαθλοι της ομάδας μας.

6. Επιλέξτε τη θέση σας, ολοκληρώστε την αγορά και κατεβάστε το εισιτήριό σας.

Σημαντική διευκρίνιση: