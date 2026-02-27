AEK: Με Τσέλιε η «Ένωση» στους «16» του Conference League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στη φάση των «16» του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν. Η ομάδα επιστρέφει στη Σλοβενία για μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο σύλλογοι είχαν ήδη τεθεί αντιμέτωποι στη League Phase.
Οι ημερομηνίες των αγώνων και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στη Σλοβενία, στο γήπεδο όπου η Ένωση γνώρισε την ήττα με 3-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στις 2 Οκτωβρίου, στη μοναδική απώλεια της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ θα επιδιώξει να «σφραγίσει» την πρόκριση μπροστά στο κοινό της.
Το μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά
Εφόσον η ΑΕΚ προκριθεί στα προημιτελικά, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 9 και 16 Απριλίου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην τουρκική Σαμσουνσπόρ και την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην Αθήνα.
Σε περίπτωση που ο «Δικέφαλος» φτάσει στα ημιτελικά, που θα γίνουν στις 30 Απριλίου και στις 7 Μαΐου, πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Ολομουτς, η Μάιντς, η Ριέκα και η Στρασμπούρ.
Η κλήρωση για ΑΕΚ Λάρνακας και τα υπόλοιπα ζευγάρια
Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ Λάρνακας στάθηκε άτυχη στην κλήρωση, καθώς θα αντιμετωπίσει την κυπελλούχο Αγγλίας Κρίσταλ Πάλας, ενώ η εναλλακτική επιλογή ήταν η σαφώς πιο βατή Σίγκμα Ολομουτς.
Η Φιορεντίνα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ράκοβ Τσεστόχοβα, η οποία τερμάτισε δεύτερη στη League Phase, ενώ η Στρασμπούρ, που κατέλαβε την πρώτη θέση στη φάση των ομίλων, θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, η οποία απέκλεισε την Ομόνοια στα πλέι-οφ.
Αναλυτικά η κλήρωση και όλα τα ζευγαρώματα ως τον τελικό
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (12 & 19 Μαρτίου)
- 1. Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- 2. Αλκμααρ (Ολλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
- 3. Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)
- 4. Φιορεντίνα (Ιταλία)-Ράκοβ (Πολωνία)
- 5. Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)
- 6. Τσέλιε (Σλοβενία)-ΑΕΚ
- 7. Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Μάιντς (Γερμανία)
- 8. Ριέκα (Κροατία)-Στρασμπούρ (Γαλλία)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (9 & 16 Απριλίου)
- 1. Νικητής 1-Νικητής 2
- 2. Νικητής 3-Νικητής 4
- 3. Νικητής 5-Νικητής 6
- 4. Νικητής 7-Νικητής 8
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (30 Απριλίου & 7 Μαϊου)
- Νικητής 1-Νικητής 2
- Νικητής 3-Νικητής 4
Αν η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε στη φάση των 16 τότε θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Conference League μία εκ των Σαμσουσνπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο.
Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών:
- Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ – Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας
- Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας – Φιορεντίνα ή Ράκοβ
- Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγεκάνο – Τσέλιε ή ΑΕΚ
- Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς – Ριέκα ή Στρασμπούρ
