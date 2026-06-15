Η πρωτοβουλία AEL Restart “απευθύνει σήμερα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι αγαπούν τη βυσσινί φανέλα: απλούς φιλάθλους, επαγγελματίες, επιστήμονες και επιχειρηματίες της Λάρισας και της Θεσσαλίας.

Είμαστε άνθρωποι της ΑΕΛ με διαφορετικές διαδρομές, που μας ενώνει η ίδια διαπίστωση: το ποδόσφαιρο του σήμερα απαιτεί σύγχρονη στρατηγική, απόλυτη διαφάνεια και αυστηρό επαγγελματισμό. Με αφετηρία τα διδάγματα που παρελθόντος μας, χτίζουμε ένα σύγχρονο, βιώσιμο, πολυμετοχικό μοντέλο όπου η υγιής επιχειρηματικότητα συναντά τη δύναμη της μαζικής συμμετοχής — μακριά από τη λογική του ενός και μοναδικού «σωτήρα».

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το AEL Restart δεν δρα ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς κάθε έντιμη και υγιή επιχειρηματική προσπάθεια με αντικείμενο την ΠΑΕ ΑΕΛ. Για πρώτη φορά, οι υγιείς δυνάμεις της πόλης και ο κόσμος της ΑΕΛ μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Δεν είμαστε απέναντι — είμαστε στην ίδια πλευρά.

Το όραμα, οι αρχές και ο σχεδιασμός μας θα αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από την ιστοσελίδα μας, www.ael-restart.gr. Εκεί κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά και να βρει τη δική του θέση στην πρώτη γραμμή.

Η δύναμη του εγχειρήματος είμαστε ΟΛΟΙ. Με σχέδιο, σοβαρότητα, τεχνογνωσία και καθαρό μέτωπο, καλούμε κάθε φίλαθλο και κάθε επιχείρηση να γίνουν συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας. Γνωρίστε το σχέδιο. Γίνετε μέρος της λύσης.

Το μέλλον της ΑΕΛ δεν αναβάλλεται. Το διεκδικούμε τώρα — όλοι μαζί”.