Australian Open: Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε χωρίς να… ιδρώσει στα προημιτελικά του Australian Open. Και αυτό γιατί ο αντίπαλος του Σέρβου στον 4ο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ, ο Τσέχος Γιάκουμπ Μένσικ, γνωστοποίησε σήμερα (25/1) την αποχώρησή του από τη διοργάνωση, λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς, μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναμέτρησή τους στη Μελβούρνη.

«Αφού κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχίσουμε, πρέπει να αποσυρθώ από το Australian Open λόγω τραυματισμού σε κοιλιακό μυ που έχει επιδεινωθεί στους τελευταίους αγώνες» έγραψε ο 20χρονος Μένσικ στο Instagram και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να αναρρώσω σωστά».