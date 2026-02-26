Bόλεϊ: Ο Παναθηναϊκός πήρε τη ρεβάνς από τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στο Final 4 του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι-ρεβάνς κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ, στο κλειστό του Μετς και πήρε την πρόκριση για το Final Four του Κυπέλλου βόλεϊ ανδρών.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν «εκδίκηση» από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισαν με 3-1 σετ, στη ρεβάνς του αγώνα στο κλειστό της Πυλαίας πριν από λίγες ημέρες, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-2.

Έτσι ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει στο FInal Four του κυπέλλου, εκεί όπου αρχικά θα βρει απέναντί του τον ΟΦΗ στον ημιτελικό, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πανιώνιος Φλοίσβος.

Τα σετ: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21)