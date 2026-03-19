Basketball Champions League: Άντεξε στην παράταση η ΑΕΚ και έφυγε για τα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας, επικρατώντας 93-88 της Άλμπα Βερολίνο

Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία και στο Βερολίνο, επικρατώντας της Άλμπα με 93-88 στην παράταση (79-79 στην κανονική διάρκεια) για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League. Με αυτό το αποτέλεσμα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με το απόλυτο 6/6 στον 10ο όμιλο, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των προημιτελικών, περιμένοντας πλέον την κλήρωση της Παρασκευής (20/3) για να μάθει τον αντίπαλο.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από την αρχή, με τον Μάτισεκ να δίνει ώθηση στην Άλμπα νωρίς με τρία τρίποντα. Ωσόσο, η ΑΕΚ απάντησε και με τον Μπάρτλεϊ στο επίκεντρο πήρε το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο (28-19) και δεν το άφησε μέχρι το φινάλε, όταν οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα (79-79) και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Ένωση επέδειξε συγκέντρωση και ψυχραιμία, με τις βολές του Μπάρτλεϊ να δίνουν τη λύση και να διαμορφώνουν το τελικό 88-93. Η ελληνική ομάδα πανηγύρισε έτσι μια νίκη που της εξασφαλίζει ισχυρό πλεονέκτημα πριν τα κρίσιμα προημιτελικά.

Τεράστια εμφάνιση από τον Μπάρτλεϊ με 29 πόντους και 6/14 τρίποντα, ενώ στους 24 πόντους σταμάτησε ο Γκρέι.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79 (κ.δ.), 88-93 (παρ.)

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Καστίγιο, Μάρκεζ

ΑΛΜΠΑ (Κάλες): Ο’Κόνελ, Γκρίζελ 6, Ντέλοου 7 (1), Καγίλ 10, Μάτισεκ 14 (3), Γουντ 6 (2), Ρόμπερτς 4, Εχόντας 1, Αγκμπακοκό 10, Νούφερ, Χούντ 10 (2), Μπιν 20 (3).

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σαουδική Αραβία: Διατηρούμε το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν H Δέσποινα Μοιραράκη αναπολεί τα ταξίδια της στο Ιράν: «Οι αναμνήσεις μου από την Περσία» – Δείτε φώτο Συνεχίζεται το ανοδικό «ράλι» στις τιμές του πετρελαίου – 4% αύξηση στο Brent Βόρειας Θάλασσας Το Αμερικάνικο Πεντάγωνο ζητά έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο κατά του Ιράν

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 24, Σκορδίλης, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 8, Λεκαβίτσιους 6, Μπάρτλεϊ 29 (6), Χαραλαμπόπουλος 2, Νάναλι 12 (2).