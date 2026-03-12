Basketball Champions League: Πέντε στα πέντε για την ΑΕΚ – Νίκησε 96-88 την Τόφας

Η ΑΕΚ επικράτησε της Τόφας με 96-88 στη Sunel Arena, για την 5η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League, παραμένοντας αήττητη στον 10ο όμιλο και ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητές της για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τις πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Τόφας υποχώρησε στο 1-4.

«Κλειδί» της επιτυχίας της Ένωσης ο απόλυτος έλεγχος των ριμπάουντ (44 έναντι 23) και η ψυχραιμία του πρώτου σκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ (22π.), ο οποίος όταν ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 με γκολ… φάουλ στο 34΄, απάντησε με προσωπικό σερί 5-0 χαρίζοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (82-77), το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε. Μεγάλη εμφάνιση και από τον ΡαϊΚουάν Γκρέι με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (13) και ριμπάουντ (15).

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται οριακά στο τέλος του (49-51). Στην επανάληψη η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό, βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια και παίρνοντας προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Τόφας να επιστρέψει στο σκορ, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά και έφτασαν στη νίκη με 96-88.

Από την τουρκική ομάδα ξεχώρισε ο Τζόρνταν Φλόιντ με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Μπαλντίνι, Σάντσες

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Μπάρτλεϊ 22 (3), Γκρέι 13, Μπράουν 13 (1), Νάναλι 13 (2), Λεκαβίτσιους 9 (3), Κατσίβελης 9 (2), Χαραλαμπόπουλος 9 (2), Φαίζελ 8, Κουζμίνσκας.

ΤΟΦΑΣ ΜΠΟΥΡΣΑ (Εμίλ Ραίκοβικ): Φλόιντ 20 (1), Κιντ 16, Μπλάζεβιτς 13, Σαϊμπίρ 12 (1), Τσενγκίζ 7 (1), Πέρεθ 6, Γκετσίμ 5, Μπέσον 4, Κορκμάζ 3, Καμπάτσα 2.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ