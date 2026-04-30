Champions League: Ατλέτικο – Άρσεναλ 1-1, άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς

Είχε δύο πέναλτι, αλλά όχι νικητή ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1 και να λύνουν τους διαφορές τους στον επαναληπτικό στο «Έμιρεϊτς».

Ισόπαλες με 1-1 έμειναν Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ, με την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Champions League να κρίνεται στο Λονδίνο. Ο Γιόκερες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έβαλε μπροστά την ομάδα στο 45′ αλλά ο Άλβαρες με τον ίδιο τρόπο έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς καταγράφηκε στο 8′ και άνηκε στην Άρσεναλ, με τον Μαντουέκε να κάνει την σέντρα και τον Χινκάπιε στο δεύτερο δοκάρι να πιάνει το σουτ στην κίνηση αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Οι “ροχιμπλάνκος” απάντησαν στις ευκαιρίες με τον Άλβαρες να κάνει το σουτ μετά από ατομική ενέργεια, αλλά ο Ράγια είχε απάντηση.

Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες είχαν από μια ευκαιρία με τον Άλβαρες να κάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή αλλά η μπάλα πέρασε άουτ στο 29′, ενώ εκτός κατέληξε και η προσπάθεια του Μαντουέκε να νικήσει τον Όμπλακ με ένα σουτ από μακρινή απόσταση ένα λεπτό αργότερα.

Για να φτάσουμε λίγο πριν την ανάπαυλα και πιο συγκεκριμένα στο 42′ με τον Μάκελι να δείχνει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χάντσκο στον Γιόκερες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σουηδός που δεν λάθεψε και με δυνατό σουτ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του κάνοντας το 1-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Ατλέτικο να χάνει τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Λούκμαν να φεύγει από τα αριστερά, ο Νιγηριανός έκανε το σουτ, ο Ράγια έδιωξε, σε ένα σημείο όμως που ήταν ο Γκριεζμάν με τον Γάλλο να κάνει το πλασέ αλλά η μπάλα βρήκε στα σώματα και πέρασε εκτός.

Το γκολ όμως δεν άργησε να έρθει για τους γηπεδούχους, με τον Γιορέντε να κάνει το σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Γουάιτ, με τον Μάκελι να δείχνει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Άλβαρες που δεν λάθεψε φέρνοντας το ημιτελικό σε ισορροπία (1-1) στο 56ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα έφτασαν μια ανάσα από την ολική ανατροπή δέκα λεπτά αργότερα με τον Γκριεζμάν να κάνει το γυριστό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Το κρεσέντο χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε για τους Ισπανούς, με τον Λούκμαν να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Ράγια, αλλά ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ μπλόκαρε.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

ΓΚΟΛ: 45′ Γιόκερες ΠΕΝ / 56′ Άλβαρες ΠΕΝ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 66′ Ράγια

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Σιμεόνε (46′ Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Θουμπιμέντι, Ράις, Έντεγκααρντ (58′ Έζε), Μαρτινέλι (68′ Τροσάρ), Μαντουέκε (68′ Σάκα), Γκιόκερες (68′ Χεσούς)

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των ημιτελικών του Champions League:

Τρίτη 28/04

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4

Τετάρτη 29/04