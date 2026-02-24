Champions League: «Γίγαντες» σε κίνδυνο και όνειρα για ανατροπές

«Γίγαντες»… σε κίνδυνο, όνειρα για ανατροπές, ένα «φρούριο», ένας… «εμφύλιος» και αναμενόμενα θρίλερ, συνθέτουν το παζλ στις ρεβάνς των playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League (24 και 25/2), όπου τα οκτώ εναπομείναντα εισιτήρια της φάσης των «16» αποκτούν…ονοματεπώνυμο.

Ανάμεσα στις 16 ομάδες που τα διεκδικούν και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα προσπαθήσει στο Λεβερκούζεν, στη BayArena απέναντι στην Μπάγερ να ανατρέψει την εις βάρος του ήττα (0-2) από το «Γ. Καραϊσκάκης».

Η πρόκληση της BayArena

Ο Ολυμπιακός φτάνει στη συνάντηση, έχοντας μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς μάλιστα να καταφέρει να σκοράρει σε τρεις από αυτές

Να σημειωθεί πάντως ότι είναι αήττητος εκτός έδρας από την ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στα τέλη Οκτωβρίου, ένα σερί 10 αγώνων που περιλαμβάνει επτά νίκες.

Η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ έχει κερδίσει έξι από τους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, αν και ηττήθηκε με 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου το Σάββατο (21/2).

Μία ήττα που φέρνει τους παίκτες της Χιούλμαντ στην έκτη θέση της Bundesliga. Η Λεβερκούζεν επιδιώκει να βρεθεί στη φάση των «16», ξανά όπως και την περασμένη σεζόν, εκεί που όμως αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 5-0 από την εγχώρια αντίπαλο Μπάγερν Μονάχου.

Οι «ασπιρίνες» έχουν κερδίσει τέσσερις συνεχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις, διατηρώντας εντυπωσιακά το μηδέν στην εστία τους σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Η Λεβερκούζεν θα αγωνιστεί χωρίς τον τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ενώ ο κεντρικός αμυντικός Λόικ Μπαντέ έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

«Μεγάλοι» σε κίνδυνο

Η Ίντερ (1-3) και η Γιουβέντους (2-5) αντιμετωπίζουν το φάσμα του αποκλεισμού αν δεν διορθώσουν την αμυντική τους λειτουργία άμεσα. Η πρωτοπόρος της ιταλικής Serie A και περσινή φιναλίστ, γνώρισε την ήττα (3-1) στον Αρκτικό Κύκλο και καλείται απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να αποφύγει τον πρόωρο αποκλεισμό.

Η Γαλατασαράι πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη με 5-2 στον πρώτο αγώνα, με τον Βίκτορ Όσιμεν να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο. Η Γιουβέντους, υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτι, καλείται να ανατρέψει ένα βαρύ σκορ στο Τορίνο.

Το πλεονέκτημα και το «φρούριο»

Η -15 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης- Ρεάλ Μαδρίτης, απέκτησεπλεονέκτημα με τη νίκη της (1-0) στη Λισαβόνα απέναντι την Μπενφίκα , αλλά η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη, παραμένει πάντα επικίνδυνη, όπως απέδειξε στη νίκη της με 4-2 απέναντι στους Μαδριλένους στη League Phase λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Δίχως άλλο Ατλέτικο Μαδρίτης και Κλαμπ Μπριζ, συγκροτούν το πιο αμφίρροπο ζευγάρι μετά το χορταστικό 3-3 του πρώτου αγώνα. Ισοπαλία που έφτασε στο τέλος με το γκολ του Χρήστου Τζόλη. Η Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε θα βασιστεί στην έδρα της, το «Metropolitano» που αποτελεί «φρούριο» φέτος με 3 νίκες σε 4 ματς φέτος στην Ευρώπη, αλλά οι Βέλγοι, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σκοράρουν με ευκολία.

Ο γαλλικός «εμφύλιος», το προβάδισμα η φόρμα και η…πρόκριση

Στον γαλλικό «εμφύλιο» η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποκτήσει το προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-2 εκτός έδρας στο Μονακό, έχοντας μάλιστα ανατρέψει σκορ δύο τερμάτων. Έτσι η Μονακό χρειάζεται νίκη με δύο γκολ διαφορά στο Παρίσι, κάτι που φαντάζει δύσκολο απέναντι στην Παρί που μετρά 4 συνεχόμενες νίκες σε νοκ-άουτ ματς.

Πάντως η πρωταθλήτρια Ευρώπης, που θέλει να συνεχίσει την υπεράσπιση του τίτλου της δέχεται γκολ, κάτι δίνοντας ελπίδες στη Μονακό για την ανατροπή στο Παρίσι.

Η Ντόρτμουντ πήρε σημαντικό προβάδισμα με 2-0 στη Γερμανία απέναντι στην Αταλάντα. Η ομάδα του Μπέργκαμο, παρά την καλή της φόρμα στη Serie A, θα πρέπει να βρει λύσεις στην επίθεση χωρίς να δεχθεί γκολ από την επικίνδυνη μεσοεπιθετική γραμμή των Βεστφαλών.

Δεν τίθεται ούτε θέμα ποδοσφαιρικού…θαύματος που μπορεί να αφήσει τη Νιούκαστλ εκτός συνέχειας μετά την ευρεία νίκη της με 6-1 επί της Καραμπάγκ στο Αζερμπαιτζάν την περασμένη Τετάρτη (18/2).

To πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 24/2

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) – Μπριζ (Βέλγιο) 19:45 (3-3)

Λεβερκούζεν (Γερμανία) – Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 (2-0)

22:00 (2-0) Ιντερ (Ιταλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00 (1-3)

Νιούκαστλ (Αγγλία) – Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00 (6-1)

Τετάρτη 25/2

Αταλάντα (Ιταλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 19:45 2-0

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μονακό (Γαλλία) 22:00 3-2

Γιουβέντους (Ιταλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00 2-5

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00 1-0

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας:

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι.

Oι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ Champions League: