Champions League: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό – Η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης

Η ουγγρική αστυνομία προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας που έχει δει ποτέ η Βουδαπέστη, ενόψει μεγάλου τελικού του Champions League, το Σάββατο 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν θα επιστρατευτούν σχεδόν 4.000 αστυνομικοί, με τους αξιωματούχους της πόλης να υπογραμμίζουν ότι ο αριθμός αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει βρεθεί ποτέ σε υπηρεσία την ίδια χρονική στιγμή.

Κάθε σύλλογος έχει λάβει από 17.000 εισιτήρια, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 10.000 επιπλέον οπαδοί θα καταφθάσουν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας χωρίς εισιτήριο για τον αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στο χωρητικότητας 67.155 θεατών στάδιο «Puskas Arena».

Στις τακτικές αστυνομικές δυνάμεις θα προστεθούν περιπολίες με μοτοσικλέτες, μονάδες με σκύλους, έφιππη αστυνομία, καθώς και χειριστές drones, με τις αρχές να στέλνουν σαφή προειδοποίηση προς τους φιλάθλους να επιδείξουν καλή συμπεριφορά.

Η ταυτόχρονη παρουσία οπαδών από Λονδίνο και Παρίσι

Ο υποστράτηγος Γιάνος Ζόλταν Κούτσικ, διοικητής των επιχειρήσεων, ξεκαθάρισε τις προθέσεις των αρχών δηλώνοντας: «Θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα εάν αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά που διαταράσσει τη δημόσια τάξη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις, σε συνεργασία με ειδικούς ασφαλείας της UEFA, αναλύουν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες τη συμπεριφορά των οπαδών και των δύο ομάδων.

«Δεν είναι μυστικό ότι η ταυτόχρονη παρουσία οπαδών από το Λονδίνο και το Παρίσι στη Βουδαπέστη ενέχει σημαντικό κίνδυνο, αλλά είναι δική μας δουλειά να ελαχιστοποιήσουμε αυτόν τον κίνδυνο», σημείωσε.

«Επιπλέον, έχουμε ενισχύσει τα τηλεφωνικά μας κέντρα και υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που μιλάει γαλλικά και αγγλικά. Είναι σημαντικό την ημέρα του αγώνα, όποιος μπορεί, να επιλέξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα».

Η μετακίνηση των οπαδών και η Fan Zone

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο, λεωφορεία θα μεταφέρουν τους οπαδούς και των δύο πλευρών από το αεροδρόμιο σε καθορισμένες ζώνες μέσα στην πόλη.

Οι προγραμματισμένες πορείες των φιλάθλων προς το στάδιο θα ξεκινήσουν στις 3:00 μ.μ. τοπική ώρα, ενόψει της σέντρας που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 τοπική ώρα Ελλάδας (μετάδοση MEGA).

Για τους χιλιάδες φιλάθλους που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι για τις κερκίδες του σταδίου, θα λειτουργήσει ειδική ζώνη φιλάθλων (fan zone), η οποία θα είναι εξοπλισμένη με γιγαντοοθόνες για τη ζωντανή μετάδοση του μεγάλου τελικού.

Ο οργανισμός δημοσίων συγκοινωνιών της Βουδαπέστης (BKK), ανακοίνωσε ριζικές αλλαγές στα δρομολόγια, πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά και αυστηρούς οδικούς περιορισμούς ενόψει του αυριανού τελικού στην ουγγρική πρωτεύουσα, αναφέρει η Daily News Hungary.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη, το δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών της Βουδαπέστης θα λειτουργήσει με σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα.

Όπως γνωστοποίησε η BKK, οι γραμμές του μετρό M2 και M4, καθώς και το Τραμ 1, θα εκτελούν δρομολόγια κάθε 2-3 λεπτά κατά τις περιόδους αιχμής την ημέρα του τελικού.

Η ιστορική γραμμή M1 του μετρό θα εκτελεί δρομολόγια με μεγαλύτερη συχνότητα για τέσσερις ημέρες.

Μόνο το Σάββατο, περίπου 100 επιπλέον λεωφορεία, τραμ και συρμοί μετρό θα επιστρατευτούν σε όλη την πόλη.

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εισαχθούν γύρω από το «Puskas Arena» και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες της πόλης.

Ορισμένες περιοχές το Σάββατο θα είναι προσβάσιμες αποκλειστικά και μόνο με τα πόδια.

Εκτός από το ίδιο το στάδιο, οι βασικές ζώνες των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνουν το City Park, την Πλατεία Ηρώων και το MTK Sportpark στην οδό Κερεπέσι.