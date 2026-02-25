Champions League: Ζορίστηκαν αλλά προκρίθηκαν στους «16» Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ

Τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν ζορίστηκαν στους επαναληπτικούς των πλέι οφ του Champions League, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ από Μπενφίκα και Μονακό αντίστοιχα, αλλά εντέλει «γύρισαν» τα ματς και πήραν στο τέλος την πρόκριση για την επόμενη φάση της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν είδε τη Μονακό να ανοίγει το σκορ στο Παρίσι στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Όμως, στο 58΄ αποβλήθηκε ο Κουλιμπαλί των Μονεγάσκων, αμέσως μετά ισοφάρισε ο Μαρκίνιος κι έτσι η Παρί -παρά την έντονη πίεση που δέχτηκε- πέρασε με ισοπαλία 2-2 (είχε επικρατήσει 3-2 στον πρώτο αγώνα) σ΄αυτή την «ενδογαλλική» μονομαχία.

Μεγάλο ματς έγινε και στη Μαδρίτη, όπου η Μπενφίκα προηγήθηκε της Ρεάλ με τον Ράφα Σίλβα ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, μόλις στο 14΄.

Όμως δύο λεπτά αργότερα ο Τσουαμενί έκανε το 1-1 με τη «βασίλισσα» να φτάνει στη νίκη-πρόκριση με 2-1. Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού με τους «Αετούς».

Tα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Champions League:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-1 (23′,76′,87′ Σόρλοτ, 48′ Καρντόσο – 36′ Ορντόνιες)- Α’ αγώνας 3-3: Προκρίθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 7-4

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0 – Α’ αγώνας 2-0: Προκρίθηκε η Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0

Ιντερ (Ιταλία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2 (76′ Μπαστόνι – 58′ Χάουγκε, 72′ Εβγέν) – Α’ αγώνας 1-3: Προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 5-2

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 3-2 (4′ Τονάλι, 6′ Ζοέλιντον, 52′ Μπότμαν – 51′ Ντουράν, 57΄ Καφαρκουλίγεφ) – Α’ αγώνας 6-1: Προκρίθηκε η Νιούκαστλ με συνολικό σκορ 9-3

Αταλάντα (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-1 (5′ Σκαμάκα, 45′ Τζαπακόστα, 57′ Πάσαλιτς, 90+8΄πεν. Σάμαρτζιτς – 75′ Αντεγέμι) – Α’ αγώνας 0-2: Προκρίθηκε η Αταλάντα με συνολικό σκορ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μονακό (Γαλλία) 2-2 (60΄ Μαρκίνιος, 66΄ Κβαρατσκέλια – 45΄ Ακλιούς, 90+1΄ Τεζέ) – Α’ αγώνας 3-2. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 5-4

Γιουβέντους (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-0 (διεξάγεται παράταση) (37΄πεν. Λοκατέλι, 70΄ Γκάτι, 82΄ΜακΚένι) – Α’ αγώνας 2-5. Διεξάγεται παράταση

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1 (16΄ Τσουαμενί – 14΄ Ράφα Σίλβα) Α’ αγώνας 1-0, Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 3-1

*Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι