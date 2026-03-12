Champions League: Η Ρεάλ «διέλυσε» τη Σίτι με χατ-τρικ του Βαλβέρδε – Σημαντικό προβάδισμα για Παρί, και Μπόντο – Όλα τα αποτελέσματα

Με ένα απίστευτο χατ τρικ ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θρίαμβο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς των «16» του Champions League. «Τριάρα» έριξε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ (3-0) συνεχίζοντας να ζει το ευρωπαϊκό παραμύθι της, ενώ με δύο γκολ στο φινάλε, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 5-2 της Τσέλσι, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα για τα προημιτελικά της μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ρεάλ «διέλυσε» τη Σίτι με χατ-τρικ του Βαλβέρδε και είναι μια ανάσα από τα προημιτελικά

Ο αρχηγός είχε κέφια και η Ρεάλ έκανε… πάρτι απέναντι στη Σίτι. Οι Μαδριλένοι είδαν τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να πετυχαίνει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και με 3-0 στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” πήραν πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους “8” του UEFA Champions League, ενόψει της ρεβάνς στο Μάντσεστερ.

Μπορεί να μην είχε τον Εμπαπέ, τον Μπέλινγχαμ και κάμποσους ακόμα τραυματίες, μπορεί να έχει εμφανίσει πολλά προβλήματα τη φετινή σεζόν, ωστόσο το Champions League είναι πάντα μία διαφορετική υπόθεση και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κυριαρχεί η Ρεάλ. Το σύνολο του Αρμπελόα μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι με την Σίτι του Γκουαρδιόλα και την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Αγγλία για να “σφραγίσει” την πρόκριση στα προημιτελικά, μετά το 3-0 της Μαδρίτης. Μία επιβλητική νίκη, που φέρει αποκλειστικά την “υπογραφή” του αρχηγού, γιατί ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε το ματς της ζωής του.

Η Ρεάλ ευτύχησε να προηγηθεί στο ματς με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Ο Κουρτουά γέμισε με τα πόδια και βρήκε τον Βαλβέρδε, ο οποίος είχε αρκετό χώρο και το εκμμεταλεύτηκε, καθώς με ένα άψογο κοντρόλ της μπάλας άφησε πίσω του κατευθείαν τον Ο’Ράιλι. Ο Ουρουγουανός τσίμπησε την μπάλα στην έξοδο του Ντοναρούμα, προλαβαίνοντας τον Ιταλό τερματοφύλακα της Σίτι και από πλάγια θέση στα δεξία, πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 της Ρεάλ. Επτά λεπτά αργότερα ήρθε και το 2-0, ξανά από τον αρχηγό των Μαδριλένων. Ο Βαλβέρδε βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά με διαγώνιο σουτ, έπειτα από ασίστ του Βινίσιους. Στο 42′ ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ολοκλήρωσε το χατ-τρικ. Η Ρεάλ δεν κατάφερε να βγάλει αντεπίθεση, γιατί η Σίτι είχε γρήγορες επιστροφές στην άμυνά της, όμως ο Ντίαθ έσκαψε την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Βαλβέρδε και ο Ουρουγουανός απέφυγε τον Γκουέχι με μία επαφή στη μπάλα, όσο αυτή ήταν στον αέρα και με τη δεύτερη εκτέλεσε τον Ντοναρούμα για το 3-0 λίγο πριν το ημίχρονο.

Η Μπόντο/Γκλιμτ έγραψε ένα ακόμη κεφάλαιο στο «παραμύθι» της

Η απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, με ανίκητο “όπλο” την έδρα της, πανηγύρισε έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο, επικρατώντας με 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των “16” του Champions League.

Η ομάδα-θαύμα του φετινού Champions League, Μπόντο/Γκλιμτ, διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός, αντικαταστάθηκε στο 63΄, ενώ υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο.

Ο Φετ στο 32ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Μπλόμπεργκ σε καίριο σημείο, και συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων, ενώ ο Χογκ στο 71΄ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0, που καθιστά την Μπόντο ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στους “8”.

Μπόντο/Γκλιμτ: Χαϊκίν, Σιόβολντ, Μπιόρταφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν (87′ Άουκλεντ), Μπεργκ, Φετ (79′ Σάλντες), Μπλόμπεργκ (75′ Μάατα), Χογκ (79′ Χέλμερσεν), Χάουγκε.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Σίλβα, Βαγιαννίδης (62′ Σάντος), Ντιομαντέ, Ινάσιο, Φρενσέδα, Σιμόες (62′ Μορίτα), Χιούλμαντ, Κατάμο (63′ Φαγέ), Τρινκάο, Γκιλέρμε (80′ Μπραγκάντσα), Σουάρες.

Ο Κβαρατσχέλια «καθάρισε» στο φινάλε για την Παρί απέναντι στην Τσέλσι

Η Τσέλσι ισοφάρισε δύο φορές την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά έφυγε με βαρύ σκορ από το Παρίσι, γιατί ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε δύο γκολ στο φινάλε, για να δώσει στους Παριζιάνους μία νίκη (5-2), που τους φέρνει μια ανάσα από τα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Οι κάτοχοι του τροπαίου είναι εδώ και δείχνουν τα δόντια τους. Η Παρί Σεν Ζερμέν τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Τσέλσι, στον πρώτου μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των “16” της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο θα πάει στο Λονδίνο για τη ρεβάνς με πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτό οφείλεται στον Κβίτσα Κβαρατσχέλια, διότι ο Γεωργιανός ήρθε από τον πάγκο και στο τέλος έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να προηγηθεί πολύ νωρίς στην αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα. Σέντρα από τα δεξιά, στρώσιμο με το κεφάλι από τον Ζοάο Νέβες και ο Μπαρκολά με “κεραυνό” έκανε το 1-0 για τους Παριζιάνους. Στο 17′ ο Πάτσο παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ σε γύρισμα του Νέτο και τελικά η Τσέλσι έφθασε στην ισοφάριση στο 28ο λεπτό. Ο Γκουστό σκόραρε για τους Λονδρέζους, με τον Γάλλο αμυντικό να κάνει το 1-1 με διαγώνιο σουτ, έπειτα από ασίστ του Φερνάντες. Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ήταν εντυπωσιακό. Η Τσέλσι άγγιξε την ανατροπή με τον Πάλμερ, όμως αντί να γίνει το 1-2 για την αγγλική ομάδα, κατευθείαν ήρθε το 2-1 για τους Παριζιάνους. Ο Ντεμπελέ έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε τον αντίπαλό του και εκτέλεσε στη γωνία τον Γιόργκενσεν, για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League: