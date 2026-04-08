Champions League: Μεγάλο «διπλό» της Ατλέντικο στη Βαρκελώνη και άνετη νίκη της Παρί έναντι της Λίβερπουλ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε τη μεγάλη έκπληξη κι «άλωσε» τη Βαρκελώνη επικρατώντας 2-0 της Μπαρτσελόνα στον πρώτο προημιτελικό του Champions League, ενώ με το ίδιο σκορ η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Λίβερπουλ στο Παρίσι και πήρε επίσης σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (14/4).

Κυνική Ατλέτικο άλωσε το “Καμπ Νου” και βλέπει ημιτελικά

Τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League απέκτησε η Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι της Μπαρτσελόνα, με τους “ροχιμπλάνκος” να επικρατούν με 2-0 των “μπλαουγκράνα” που αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 40ο λεπτό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε τον Μούσο και την ουσία στον πρώτο ημιτελικό και έφυγε από το “Καμπ Νου” έχοντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, επικρατώντας με 2-0 της Μπαρτσελόνα, που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κουμπαρσί στο 40ο λεπτό. Ο Άλβαρες έβαλε μπροστά στο σκορ στο 40′ την ομάδα του με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ, ενώ το τελικό σκορ έγραψε ο Σέρλοθ στο 70′ με πλασέ μέσα από την περιοχή

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μπαρτσελόνα να είναι σε πρώτο ρόλο και στο 3ο λεπτό άγγιξε το γκολ όταν ο Ράσφορντ βγήκε αντιμέτωπος με τον Μούσο αλλά ο Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε με το σώμα το πλασέ του Άγγλου, ενώ ίδια ήταν η κατάληξη και στο σουτ του Άγγλου στο 5′. Οι “μπλαουγκράνα” συνέχισαν να έχουν τα ηνία και στο 10′ απείλησαν εκ νέου με τον Κανσέλο να κάνει το σουτ αλλά και πάλι ο Μούσο ήταν εκεί για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Στο 17ο λεπτό η ομάδα του Φλικ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Γιαμάλ να πασάρει στον Ράσφορντ που με εξουδετερωμένο τον Μούσο έκανε το 1-0, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε για οφσάιντ. Και ενώ στην μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους η Μπαρτσελόνα είχε τα ηνία και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο 40′ άλλαξαν οι ισορροπίες με τον Κουμπαρσί να κάνει φάουλ στον Σιμεόνε και ο διαιτητής της αναμέτρησης μετά και από on field review έδειξε την άγουσα για τα αποδυτήρια στον Ισπανό κεντρικό αμυντικό θεωρώντας πως ο παίκτης της Ατλέτικο ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Το κακό όμως δεν σταμάτησε εκεί για τους γηπεδούχους, καθώς ο Άλβαρες που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Ζοάν Γκαρθία κάνοντας το 1-0, κόντρα στη ροή του αγώνα. Στη συνέχεια του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με τους “ροχιμπλάνκος” να προηγούνται με 1-0 στην ανάπαυλα του πρώτου 45λέπτου.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Μπαρτσελόνα παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ανέβασε τις γραμμές της προκειμένου να βρει το τέρμα της ισοφάρισης και στο 50′ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Γιαμάλ με υπέροχη πάσα με το εξωτερικό, έβγαλε σε θέση βολής τον Ράσφορντ αλλά ο Άγγλος πήγε πλάγια και το πλασέ που επιχείρησε βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Στο 53′ ο Άγγλος εκτέλεσε φάουλ αλλά ο Μούσο με την βοήθεια και του δοκαριού κράτησε το μηδέν στα μετόπισθεν των “ροχιμπλάνκος”. Η Μπαρτσελόνα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, η Ατλέτικο, όμως είχε την ουσία και στο 70′ βρήκε και δεύτερο τέρμα με τον Ρουγκέρι να κάνει την σέντρα από τα αριστερά και ο Σέρλοθ με πλασέ νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία κάνοντας το 2-0, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι (46′ Γκάβι), Γιαμάλ, Όλμο, Ράσφορντ, Λεβαντόφσκι (46′ Φερμίν)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Χάντσκο (31′ Πιούμπιλ), Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ύπατος αρμοστής ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα: «Φρικιαστικό» το μέγεθος της σφαγής στον Λίβανο από το Ισραήλ FIBA Europe Cup: Συγκλονιστικός ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό παρά την ήττα 89-85 από την Μούρθια Ιράν – Μασούντ Πεζεσκιάν: «Bασική προϋπόθεση» της εκεχειρίας η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο Press TV: Το Ιράν διατηρεί κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σαρωτική η Παρί καθάρισε την Λίβερπουλ και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης

Η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε απόλυτα της Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League, αφού υπέταξε την ομάδα του Άρνε Σλοτ με 2-0 και είναι με το 1,5 πόδι στους “4” του Champions League.

Παρί έτοιμη για το repeat. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της αναμέτρησης απέναντι στην Λίβερπουλ επικρατώντας με 2-0 των ρεντς σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και περισσότερα τέρματα. Τα γκολ στην αναμέτρηση σημείωσαν οι Ντουέ στο 11′ και ο Κβαρατσχέλια στο 65′, μοναδικός που διασώθηκε για την Λίβερπουλ ο Μαρμαντασβίλι που απέτρεψε τον διασυρμό.

Το ματς ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τους Παριζιάνους που κατάφεραν μόλις στο 11ο λεπτό να πάρουν προβάδισμα όταν ο Ντεμπελέ πάσαρε στον Ντουέ, αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε και στον Χράφενμπερχ και πέρασε πάνω από τον Μαρμαντασβίλι καταλήγοντας στα δίχτυα, για το 1-0. Οι Γάλλοι δεν κατέβασαν ταχύτητα μετά το τέρμα που σημείωσαν και στο 22΄ απείλησαν με τον Κβαρατσχέλια να κάνει το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ είχε απάντηση. Στο 32′ οι δύο συμπατριώτες μονομάχησαν εκ νέου αλλά και πάλι βγήκε νικητής ο τερματοφύλακας των ρεντς που απομάκρυνε εντυπωσιακά την προσπάθεια του εξτρέμ της Παρί. Ο Μαρμαντασβίλι κράτησε την ομάδα του και στο 37ο λεπτό όταν ο Μέντες από τα αριστερά έκανε το γύρισμα για τον Ντουέ αλλά και πάλι ο κίπερ των φιλοξενούμενων ήταν εκεί, πραγματοποιώντας μια σπουδαία επέμβαση. Στο 40′ η Λίβερπουλ ενόχλησε για πρώτη φορά τους γηπεδούχους, με τον Βίρτς να σκάβει υπέροχα την μπάλα για τον Φρίμπονγκ αλλά το σουτ του Ολλανδού πέρασε ψηλά άουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι με την Παρί να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας ως προίκα το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος η Παρί συνέχισε να είναι το αφεντικό της αναμέτρησης και στο 53′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Μέντες βρήκε σε πλεονεκτική θέση τον Ντεμπελέ αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό και πέρασε άουτ. Το δεύτερο γκολ όμως δεν άργησε να έρθει για τους Γάλλους. Στο 65′ ο Νέβες έκοψε στην μέση την άμυνα της Λίβερπουλ με φανταστική κάθε τη πάσα, ο Κβαρατσχέλια έμεινε όρθιος στην πίεση του Χράφενμπερχ και αφού πέρασε και τον Μαρμαντασβίλι έκανε το 2-0. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλα τέρματα αλλά στο 87′ η προσπάθεια του Ντεμπελέ σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Μέντες βγήκε σε θέση βολής αλλά το κοντρόλ του ήταν κάκιστο και δεν κατάφερε να κάνει τελική, με το 2-0 να μένει μέχρι το τέλος.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Χακίμι, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες, Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράβενμπερχ, Βιρτς, Σόμποσλαϊ, Φρίμπονγκ, Εκιτικέ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League: