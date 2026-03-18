Champions League: Μια Λίβερπουλ από τα παλιά διέλυσε 4-0 τη Γαλατά – Προκρίθηκε παρά την ήττα η Ατλέτικο – «Περίπατος» της Μπάγερν – Δείτε βίντεο

Με μια… χορταστική 4άρα μια Λίβερπουλ από τα παλιά αποζημίωσε τους οπαδούς της στο Άνφιλντ, διαλύοντας 4-0 τη Γαλατασαράι και ανατρέποντας πανεύκολα το 1-0 της Κωνσταντινούπολης, προκρινόμενη στους «8» του Champions League, όπου θα βρει απέναντί της την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Λίβερπουλ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο τέταρτο της αναμέτρησης, όμως εκτός από τον Ενκιτικέ, δεν απείλησε σοβαρά την εστία των Τούρκων. Βέβαια όλα άλλαξαν στο 25ο λεπτό, καθώς ο Ούγγρος Ντόμινικ Σομποσλάι έδωσε για ακόμα μια φορά τη λύση, γράφοντας το 1-0 για τους κόκκινους με μια τρομερή κομπίνα.

Ο Σομποσλάι δίνει για ακόμα μια φορά τη λύση για τους «Κόκκινους» σε τρομερή κομπίνα!

Το Άνφιλντ τραγουδά μετά το προβάδισμα των «Κόκκινων»

Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι έψαξαν το δεύτερο γκολ μέχρι το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία από την άσπρη βούλα. Ο Σόμποσλάι κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις (45+4), ο Σαλάχ ανέλαβε την εκτέλεσή του, όμως ο Σακίρ του είπε “όχι”, κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης για την οχτάδα του Champions League.

Η Λιβερπουλ στο δεύτερο έπιασε ένα καταιγιστικό ρυθμό για περίπου 20 λεπτά, σκόραρε τρία γκολ και τελείωσε από το 67′ την υπόθεση πρόκριση. Την αρχή έκανε ο Εκιτικέ (51′), ο οποίος με αριστερό πλασέ έκανε το 2-0, εκμεταλλευόμενος την όμορφη παράλληλα μπαλιά του Σαλάχμ ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ράιαν Γκράβενμπερχ τριπλασίασε τα γκολ της Λίβερπουλ με όμορφο σουτ εντός περιοχής.

Εκιτικέ και Χράφενμπερχ κάνουν το 3-0 σε 2 λεπτά!

Το πιο όμορφο τέρμα στο Άνφιλντ σημείωσε στο 62ο λεπτό, ο Μο Σαλάχ, που άλλαξε γρήγορα τη μπάλα με τον Βιρτζ και με διαγώνιο αριστερό σουτ, κέρδισε τον Σακίρ, γράφοντας το 4-0

Ο Σαλάχ “εξιλεώνεται” με γκολ μοναδικής ομορφιάς για το 4-0!

Η Λίβερπουλ έχασε και άλλες ευκαιρίες, με τους Εκιτικέ και Σαλάχ, όμως το σκορ δεν άλλαξε και οι “κόκκινοι”, επιστρέφουν σε προημιτελικό Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.

Καθολική αποθέωση για τον Σαλάχ κατά την αντικατάσταση του

Η Ατλέτικο ηττήθηκε στο Λονδίνο, αλλά προκρίθηκε στους «8»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Τότεναμ στο Λονδίνο, αλλά εξαιτίας της νίκης με 5-2 στην Ισπανία, το σύνολο του Τσόλο Σιμεόνε πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ρομπέρτα Μέτσολα: «Η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί success story» – ΒΙΝΤΕΟ Το Κατάρ διατάζει την αναχώρηση δύο Ιρανών διπλωματών μετά την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Σαουδική Αραβία: Τέσσερις τραυματίες στο Ριάντ από θραύσματα πυραύλων Basketball Champions League: Άντεξε στην παράταση η ΑΕΚ και έφυγε για τα προημιτελικά με πλεονέκτημα έδρας, επικρατώντας 93-88 της Άλμπα Βερολίνο

Σε ένα ματς που η Τότεναμ έπρεπε να είναι με το “καλησπέρα” απειλητική, τα “σπιρούνια” προσπάθησαν με παιχνίδι κατοχής να επιβάλουν τον ρυθμό τους στην Ατλέτικο, η οποία δεν βιαζόταν, με δεδομένο το 5-2 του πρώτου αγώνα. Οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Κόλο-Μουανί στο 30′ , βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του. Το πρώτο μέρος έληξε και φάνηκε πως η πρόκριση θα είναι αρκετά δύσκολη και την Ατλέτικο. Μέχρι να μπουν και πάλι οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χούλιαν Αλβάρεζ ισοφάρισε στο 47′, αλλά ο Τσάβι Σίμονς απάντησε στο 52′, για το 2-1 της Τότεναμ. Οι γηπεδούχοι μετά το 2ο τους γκολ ανέβηκαν, με τους “ροχιμπάλνκος” να αμύνονται σθεναρά και να βρίσκουν και πάλι γκολ ισοφάρισης με τον Χάνκο στο 75′, όπου έβαλε τέλος στα σενάρια ανατροπής για την Τότεναμ. Το μόνο που κατάφερε το σύνολο του Τούντορ, ήταν να πάρει την νίκη στις καθυστερήσεις με τον Σίμονς, αλλά το 3-2 δεν ήταν αρκετό, ώστε να πάρει την πρόκριση.

Παράσταση της Μπάγερν στην Βαυαρία και άνετη πρόκριση

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί δεν κατάφερε να σταματήσει να σκοράρει, παρά το ευρύ σκορ στο πρώτο ματς με αντίπαλο την Αταλάντα, επικρατώντας και πάλι, αυτή την φορά με 4-1, κλείνοντας θέση για τα προημιτελικά του Champions League.

Για μια ακόμα φορά η Μπάγερν Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αταλάντα, με τους Βαυαρούς να πατάνε γκάζι ανά διαστήματα και να βρίσκουν πολλές φορές τον δρόμος προς τα δίχτυα. Η αρχή έγινε με τον Χάρι Κέιν, καθώς ο Άγγλος φορ σκόραρε από την άσπρη βούλα στο 25′ για το 1-0 της Μπάγερν, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Με την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο, η Μπάγερν σκόραρε και πάλι, αυτή την φορά με τον 54′, με τον Κέιν να διπλασιάζει τα τέρματα του. Δυο λεπτά μετά ο Καρλ έκανε το 3-0, με την βαυαρική ομάδα του Βενσάν Κομπανί να κάνει επίδειξη δύναμης στους “Μπεργκαμάσκι”, οι οποίοι κοιτούσαν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. To 4-0 έγινε με τον Λουίς Ντίας, με την Αταλάντα να μειώνει σε 4-1 με τον Σάμαρτζιτζ στο 86′, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Μπάγερν να πανηγυρίζει μια τεράστια άνετη πρόκριση στην οκτάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επαναληπτικών στους “16” του Champions League:

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ 5-0 (0-3)

Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (1-1)

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (0-3)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-5)

Τετάρτη 18/03