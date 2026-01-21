Αθλητικά

Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Champions League, ενώ και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται «αγκαλιά» με αντίστοιχο «εισιτήριο», μία αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Κατάπιε τις «ασπιρίνες» και βάζει πλώρη για πρόκριση

Πετυχαίνοντας το 7 στα 7 με τη νίκη επί της Ίντερ, η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, πέρασε πανηγυρικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παρά την ήττα τους οι «νερατζούρι» διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για την απευθείας πρόκριση.

Η Ρεάλ μετά τον αποκλεισμό στο Copa del Rey νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και απόψε έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «πάτησε» με 6-1 στο «Μπερναμπέου». Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Η… μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και πλέον στην τελευταία αγωνιστική κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ενώ και η Τότεναμ έκανε αποφασιστικό βήμα νικώντας 2-0 τη Ντορντμουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

  • Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1
  • Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2
  • Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0
  • Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1
  • Ολυμπιακός -Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0
  • Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

Οι αγώνες της Τετάρτης 21/1/26

  • Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45
  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45
  • Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00
  • Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00
  • Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00
  • Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00
  • Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγώνες    Βαθμοί

  1. Άρσεναλ                        7            21
  2. Ρεάλ Μαδρίτης            7            15
  3. Μπάγερν                       6            15
  4. Τότεναμ                         7            14
  5. Παρί Σεν Ζερμέν          7           13
  6. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7           13
  7. Μάντσεστερ Σίτι          7           13
  8. Αταλάντα                       6           13
  9. Ίντερ                               7           12
  10. Ατλέτικο Μαδρίτης      6           12
  11. Λίβερπουλ                      6           12
  12. Ντόρτμουντ                    7           11
  13. Νιούκαστλ                      6           10
  14. Τσέλσι                             6           10
  15. Μπαρτσελόνα               6            10
  16. Μαρσέιγ                         6              9
  17. Γιουβέντους                   6             9
  18. Γαλατασαράι                 6              9
  19. Λεβερκούζεν                  7              9
  20. Μονακό                          7               9
  21. Αϊντχόφεν                      6              8
  22. Ολυμπιακός                   7              8
  23. Νάπολι                            7              8
  24. Κοπεγχάγη                     7              8
  25. Καραμπάγκ                    6              7
  26. Μπριζ                               7              7
  27. Μπόντο Γκλιμτ              7              6
  28. Μπενφίκα                       6              6
  29. Πάφος                              6             6
  30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ       6             6
  31. Αγιαξ                                 7             6
  32. Αθλέτικ Μπιλμπάο         6             5
  33. Aϊντρ. Φρανκφούρτης   6             4
  34. Σλάβια Πράγας               6             3
  35. Βιγιαρεάλ                         7             1
  36. Καϊράτ                               7             1

Πηγή enikos.gr

