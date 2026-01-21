Champions League: Νίκες πρόκρισης για Άρσεναλ και Ρεάλ – Όλα τα αποτελέσματα

Η Άρσεναλ «άλωσε» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-3 της Ίντερ εξασφαλίζοντας έτσι και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Champions League, ενώ και η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται «αγκαλιά» με αντίστοιχο «εισιτήριο», μία αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Κατάπιε τις «ασπιρίνες» και βάζει πλώρη για πρόκριση

Πετυχαίνοντας το 7 στα 7 με τη νίκη επί της Ίντερ, η πρωτοπόρος της Premier League, Άρσεναλ, πέρασε πανηγυρικά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ παρά την ήττα τους οι «νερατζούρι» διατηρούν ακέραιες τις ελπίδες τους για την απευθείας πρόκριση.

Η Ρεάλ μετά τον αποκλεισμό στο Copa del Rey νίκησαν αρχικά στο πρωτάθλημα και απόψε έκαναν «πάρτι» απέναντι στη Μονακό, την οποία «πάτησε» με 6-1 στο «Μπερναμπέου». Πρωταγωνιστής της «βασίλισσας» ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Η… μισή Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και πλέον στην τελευταία αγωνιστική κρατούν την τύχη στα χέρια τους, ενώ και η Τότεναμ έκανε αποφασιστικό βήμα νικώντας 2-0 τη Ντορντμουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

Ολυμπιακός -Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1

Οι αγώνες της Τετάρτης 21/1/26

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγώνες Βαθμοί