Champions League: Προβάδισμα για τη Λέφσκι, όλα ανοιχτά στο Σεν-Ζιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ για τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Μικρό προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε η Λέφσκι Σόφιας, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο «Georgi Asparuhov», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Η βουλγαρική ομάδα βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις, με τον Σερζίνιο να σκοράρει στο 90+2′ και να χαρίζει τη νίκη, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στο Καζακστάν.

Από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ, 4-3-3): Βούτσοβ, Νέβες, Ντιμιτρόβ, Σεραφίμοβ (46′ Σούλα), Πλάθα, Μουμπάρικ, Τρντιν, Σερζίνιο, Όκο-Φλεξ (64′ Μίκο), Ρεϊνάλντο (78′ Περέα), Έβερτον (90′ Στογιάντσοβ).

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (Ραφαέλ Ουραζμπακτίν, 4-3-3): Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς, Λούκα Αφρίκο, Μεντόνσα (86′ Σιρομπόκοφ), Όκσανεν, Μπαϊμπέκ (61′ Καζαμπουλάκ), Γκουάλ (77′ Ταπάλοφ), Γιουκόλα (77′ Μπιρκουρμανόφ), Εντμίλσον (60′ Μπεκμπολάτ).