Αθλητικά

Champions League: Προβάδισμα για τη Λέφσκι, όλα ανοιχτά στο Σεν-Ζιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ για τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Champions League: Προβάδισμα για τη Λέφσκι, όλα ανοιχτά στο Σεν-Ζιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ για τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Μικρό προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε η Λέφσκι Σόφιας, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο «Georgi Asparuhov», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Η βουλγαρική ομάδα βρήκε τη λύση στις καθυστερήσεις, με τον Σερζίνιο να σκοράρει στο 90+2′ και να χαρίζει τη νίκη, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στο Καζακστάν.

Από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ, 4-3-3): Βούτσοβ, Νέβες, Ντιμιτρόβ, Σεραφίμοβ (46′ Σούλα), Πλάθα, Μουμπάρικ, Τρντιν, Σερζίνιο, Όκο-Φλεξ (64′ Μίκο), Ρεϊνάλντο (78′ Περέα), Έβερτον (90′ Στογιάντσοβ).

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (Ραφαέλ Ουραζμπακτίν, 4-3-3): Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς, Λούκα Αφρίκο, Μεντόνσα (86′ Σιρομπόκοφ), Όκσανεν, Μπαϊμπέκ (61′ Καζαμπουλάκ), Γκουάλ (77′ Ταπάλοφ), Γιουκόλα (77′ Μπιρκουρμανόφ), Εντμίλσον (60′ Μπεκμπολάτ).

Ματσάρα με έξι γκολ και δραματικό φινάλε

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, που διεξήχθη στο «Albertpark» της Οστάνδης, Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και Μπόντο/Γκλιμτ αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

 

Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν δύο φορές χάρη στα γκολ των Μπεργκ (20′) και Μπλόμπεργκ (29′ πεν.), όμως οι Βέλγοι ισοφάρισαν ισάριθμες φορές με τον Φλόρουκς (25′, 45+4′) και έφτασαν στην ανατροπή στο 88′ με τον Ντέιβιντ.

 

Παρ’ όλα αυτά, η Μπόντο/Γκλιμτ «μίλησε» τελευταία, με τον Μπιόρτουφτ να διαμορφώνει το τελικό 3-3 στο 90+2′, αφήνοντας την πρόκριση ανοιχτή ενόψει της ρεβάνς στη Νορβηγία.

 

Από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του νικητή της σειράς ΟλυμπιακόςΝαϊμέγκεν στα play off.

 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

 

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ-ΖΙΛΟΥΑΖ (Νταβίντ Χούμπερτ, 3-4-1-2): Σαμπαερέ, ΜακΆλιστερ, Σιλά, Σάικς (56′ λ.τρ. Χάβενααρ), Κχαλαϊλί, Σουφς, Βαν ντε Πέρε, Γκιγέρμε Σμιθ (80′ Νιάνγκ), Ολάρου (56′ Ζένελι), Φλόρουκς (56′ Ροντρίγκες), Φουσεϊνί (71′ Ντάβιντ).

 

ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ (Κγέιτιλ Κνούτσεν, 4-3-3): Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν (68′ Μάατα), Άουκλεντ (46′ Κιτολάνο), Μπεργκ, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χάουγκε (46′ Χέλμερσεν), Μπρίχιλντσεν (80′ Αλεεσάμι).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

  • Αραράτ Αρμένια – Τσέλιε 2-1
  • Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2
  • Χάποελ Μπερ Σεβά – Ερυθρός Αστέρας 1-0
  • Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι 1-0
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Κάουνο Ζάλγκιρις 5-0
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Ναϊμέγκεν 0-0
  • Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μπόντο/Γκλιμτ 3-3
  • Σπάρτα Πράγας – Λυών 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

  • Άαρχους – Σαμπάχ Μπακού 19:30
  • Φενέρμπαχτσε – Στουρμ Γκρατς 21:00

Πηγή enikos.gr