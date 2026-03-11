Champions League: «Σαρωτικές» Ατλέτικο και Μπάγερν, πέρασαν ήδη στους «8» – Ο Γιαμάλ έσωσε την Μπαρτσελόνα – Έχασε ξανά η Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη

Σε μια χορταστική μέρα με 17 συνολικά γκολ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν έκλεισαν ήδη το εισιτήριο» τους για τους προημιτελικούς του Champions League, ενώ Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ θα δώσουν μάχη για να το εξασφαλίσουν στη ρεβάνς που θα δοθεί στην έδρα τους.

«Πάρτι» της Ατλέτικο με… καλεσμένη την Τότεναμ

Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, η Ατλέτικο νίκησε άνετα 5-2 την Τότεναμ, προσφλεροντας μια εντυπωσιακή παράσταση μπροστά στο κοινό της και αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στους «8» του Champions League.

Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» πλήρωσαν και την απίθανη έμπνευση του νέου προπονητή τους, Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κροάτης ξαφνικά αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού γκολκίπερ στον Αντόνιν Κίνσκι, τον Τσέχο που είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και το League Cup.

Ο 23χρονος δέχθηκε τρία γκολ (στο ένα φέρει ακέραια την ευθύνη) μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και ο Τούντορ, ολοκληρώνοντας την… αλλοπρόσαλλη προσέγγισή του, τον αντικατέστησε με τον Βικάριο. Εκ του αποτελέσματος, δεν κέρδισε και πολλά…

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τέσσερα γκολ μόλις στο 22ο λεπτό, με σκόρερ τους Γιορέντε (6΄), Γκριεζμάν (14΄), Άλβαρες (15΄) και Λε Νορμάν (22΄). Ο Πόρο μείωσε στο 26ο λεπτό, με τον απίστευτο αυτό ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια. Ο Άλβαρες σκόραρε ξανά στο 55΄ για το 5-1,με τον Σολάνκε στο 76΄ να διαμορφώνει το τελικό 5-2.

Η ισοπεδωτική Μπάγερν… πέρασε πρόωρα στους «8

Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα και πλησίασε το ρεκόρ της μεγαλύερης εκτός έδρας νίκης στα χρονικά του θεσμού (0-7) αφού προηγήθηκε με 6-0 από το 67΄.

Τα γκολ των Βαυαρών πέτυχαν οι Στάνισιτς, Ολίσε (που σκόραρε δις στο 22΄ και στο 64΄), Γκνάμπρι (35΄), Τζάκσον (52΄) και Μουσιάλα (67΄). Το μοναδικό γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Πάσαλιτς στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Μπαρτσελόνα… xάλασε τη γιορτή της Νιούκαστλ

Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Νιούκαστλ πλησίασε πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ωστόσο το εύστοχο πέναλτι του Γιαμάλ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε σε ισορροπία (1-1) την πρώτη μάχη των δύο ομάδων για τη φάση των “16” του Champions League.

Οι «ανθρακωρύχοι» κατάφεραν να παρουσιαστούν ανώτεροι της Μπαρτσελόνα, προηγήθηκαν με 1-0 στο 86΄ με γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς, είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 74΄. Όμως οι Καταλανοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις κι έτσι έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς του «Καμπ Νου» την επόμενη Τετάρτη (18/3)

Η Γαλατάσαραϊ το έκανε ξανά και η Λίβερπουλ χρειάζεται ανατροπή για την πρόκριση

Στον αγώνα που άνοιξε τη φάση των «16» του UEFA Champions League, η Γαλατάσαραϊ έκανε ξανά την έκπληξη, όπως και στην League Phase, επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Οι Τούρκοι έτσι έβαλαν τους Άγγλους με την πλάτη στον τοίχο ενόψει της ρεβάνς στο «Άνφιλντ» την επόμενη Τετάρτη (18/03, 22:00).

Η άμυνα της Γαλατάσαραϊ δεν ήταν συγκεντρωμένη στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά οι παίκτες της Λίβερπουλ δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τα λάθη και την άδρανεια των γηπεδούχων. Οι Βιρτς (2′) και Σόμποσλαϊ (4′) ήταν άστοχοι και τελικά οι Τούρκοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο ματς και το έκαναν πολύ νωρίς. Ο Λεμινά σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, βάζοντας την “τσιμ μπομ” σε θέση οδηγού, με τον Γκαμπονέζο χαφ να κάνει το 1-0 μόλις στο 7ο λεπτό. Άμεσα η Λίβερπουλ άρχισε να πιέζει ψηλά, αλλά αυτό δημιούργησε χώρους επιθετικά για τους γηπεδούχους, που είχαν ευκαιρίες με τον Όσιμεν για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Ωστόσο, δεν άλλαξε κάτι στο ματς μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ είχε μία δυναμική εκκίνηση, όμως της έλειψε το γκολ. Στο 46′ ο Τσακίρ απομάκρυνε τον κίνδυνο σε σουτ του Σόμποσλαϊ, ενώ στο επόμενο λεπτό ο ΜακΆλιστερ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε. Η αγγλική ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας τρόπους να γίνει απειλητική, όμως άφηνε κενά πίσω και η Γαλατά γινόταν επικίνδυνη. Μάλιστα, οι Τούρκοι σκόραραν ξανά στο 62′, αλλά το γκολ του Όσιμεν δεν μέτρησε, γιατί ήταν εκτεθειμένος ο Γιλμάζ. Στο 66′ η Λίβερπουλ έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Τσακίρ να κερδίζει τον Εκιτικέ σε τετ-α-τετ και στο 73′ οι φιλοξενούμενοι είδαν να τους ακυρώνεται γκολ του Κονατέ, γιατί ο Γάλλος αμυντικός βρήκε την μπάλα με το χέρι.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσες, Αμπντουλκερίμ, Τζέικομπς, Τορέιρα (90’+3′ Γκουντογκάν), Λεμινά (77′ Σάλαϊ), Γιλμάζ (90’+3′ Ελμάλι), Σάρα (87′ Μποέ), Λανγκ (77′ Ακγκούν), Όσιμεν.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Κέρκεζ (60′ Ρόμπερτσον), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ, ΜακΆλιστερ, Γκράβενμπερχ, Βιρτς (73′ Χάκπο), Σόμποσλαϊ, Σαλάχ (60′ Φρίμπονγκ), Εκιτικέ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της φάσης των «16» στο Champions League:

Τρίτη 10/03

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς – 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν – 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς – 90+6΄πεν. Γιαμάλ)

Τετάρτη 11/03

19:45 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόβας

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Τρίτη 17/03

19:45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

Τετάρτη 18/03