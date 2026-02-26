Champions League: 1ος σε ανακτήσεις μπάλας και 4ος σε τάκλιν ο Ολυμπιακός – Ξεχωρίζουν οι Πιρόλα, Ελ Καμπί, Ρέτσος καιΤζόλης

Τριάντα γκολ σημειώθηκαν στις 8 αναμετρήσεις ρεβάνς των playoffs της φάσης νοκ άουτ του Champions League (67 την 1η αγωνιστική, 62 την 2η αγωνιστική, 70 την 3η αγωνιστική, 46 την 4η αγωνιστική, 64 την 5η αγωνιστική, 55 την 6η αγωνιστική, 61 την 7η αγωνιστική, 61 την 8η αγωνιστική, 34 στα πρώτα ματς των Playoffs), φτάνοντας συνολικά τα 551 γκολ, ήτοι 3,45 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 26 λεπτά, τα περισσότερα (101) στo χρονικο διάστημα 61΄-75΄, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Νιούκαστλ και Παρί Σεν Ζερμέν έχουν την καλύτερη επίθεση (από 26 γκολ), οι Παριζιάνοι και τη μεγαλύτερη κατοχή (65,3%) και το μεγαλύτερο ποσοστό σε σωστές μεταβιβάσεις (91,7%), τα περισσότερα τάκλιν έχει η Ρεάλ Μαδρίτης (189)-4ος ο Ολυμπιακός με 172, πίσω και από Γιουβέντους (178) και Μονακό (174)-, ο Ολυμπιακός έχει τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (451).

Ο Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ (13 γκολ), ενώ έχει μαζί με τον Όσιμεν (Γαλατασαράια) και τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία (από 24)- στην 13η θέση ο ο Τζόλης (11) στην 18η ο Ελ Καμπί (10)-, Ολίσε (Μπάγερν) και Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης) τις περισσότερες ασίστ (από 6), ο Λοκατέλι (Γιουβέντους) τα πιο πολλά τάκλιν (41)-9ος ο Πιρόλα με 25-, ο Παρέδες (Αθλέτικ Μπιλμπάο) τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (77)-8ος ο Ρέτσος (61), ο Χάιακιν (Μπόντο Γκλιμτ) τις περισσότερες αποκρούσεις (56).