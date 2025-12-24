CIES: Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Μουζακίτης συμπεριλαμβάνονται σε μία ακόμα κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.

Η τελευταία εβδομαδιαία ανάρτηση του 2025, η 527η- σε μια σειρά που ξεκίνησε το 2012 του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), παρουσιάζει τους 100 παίκτες παγκοσμίως που γεννήθηκαν το 2006 ή αργότερα και δεν αγωνίζονται ακόμη για ομάδα των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων, έχοντας την καλύτερη απόδοση φέτος. Μία επιλογή από συνδυασμό σε έξι τομείς (παιχνίδι στον αέρα, ανάκτηση, διανομή, ανακτήσεις, δημιουργία ευκαιριών και τελειώματα).

Ο Καρέτσας (Γκενκ) καταλαμβάνει, με βάση την αξιολόγηση, την 13η θέση, με συντελεστή 79.8 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μουζακίτης (Ολυμπιακός) είναι 26ος με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η υψηλότερη συνολική βαθμολογία καταγράφηκε για τον Ολλανδό Τζιβάιρο Ριντ της Φέγενορντ (85 στα 100). Αυτός ο ακραίος μπακ βρίσκεται μπροστά από τον Πορτογάλο Τζεοβάνι Ουεντά (Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά έχει ήδη υπογράψει με την Τσέλσι) και τον διεθνή Γκανέζο Καλέμπ Γιρενκί, από το πραγματικό εργοστάσιο ταλέντων, τη Νόρτζελαντ (Δανία). Ο Γάλλος Ζοάν Γκαντού (RB Σάλτσμπουργκ ) κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των κεντρικών αμυντικών και ο Σουηδός Σιμόν Έρικσον (IF Έλφσμποργκ) μεταξύ των τερματοφυλάκων.