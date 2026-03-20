Conference League: Επικράτηση των φαβορί – Στην παράταση αποκλείστηκε η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κρίσταλ Πάλας – Όλα τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια

Τα φαβορί επικράτησαν στο δεύτερο «πιάτο» των «16» του Conference League, με την Ράγιο Βαγεκάνο να αποδεικνύεται… συνεπέστατη στο ραντεβού της με την ΑΕΚ, την Άλκμααρ να κάνει το 2Χ2 απέναντι στη Σπάρτα Πράγας και τις Σαχτάρ Ντόνετσκ και Στρασμπούρ να συνεχίζουν…

Μετά τη νίκη της στην Ολλανδία (2-1), η Άλκμααρ επικράτησε με εμφατικό τρόπο και στην Τσεχία επί της Σπάρτα Πράγας με 4-0 και πήρε πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τους «8» της διοργάνωσης. Εκεί, όπου θα βρει απέναντί της την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία παρά την ήττα της στην Κρακοβία από την Λεχ Πόζναν με 1-2 θα βρεθεί στον επόμενο γύρο έχοντας επικρατήσει εκτός έδρας στο πρώτο ματς με 3-1.

Η Ράγιο Βαγεκάνο ηττήθηκε στο «Βαγέκας» από την Σαμσουνσπόρ με 0-1, αλλά η νίκη της στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα με 3-1 αποδείχθηκε αρκετή για να την στείλει στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Με… προίκα το «διπλό» στην Κροατία επί της Ριέκα, η Στρασμπούρ αν και παραχώρησε ισοπαλία επί γαλλικού εδάφους (1-1) θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Μάλιστα, θα βρει στον δρόμο της προς τα ημιτελικά την Μάιντς και απόλυτα δικαιολογημένα κάνει όνειρα για να φτάσει τουλάχιστον μέχριο την τετράδα.

Νωρίτερα η Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε, έστω και δύσκολα, τον τίτλο του φαβορί που είχε απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας και με το 2-1 στην παράταση (στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας τελείωσε 1-1) προκρίθηκε στους προημιτελικούς. Αντίπαλος της αγγλικής ομάδας θα είναι η Φιορεντίνα, η οποία με το ίδιο σκορ πέρασε από την έδρα της Ρακόβ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Conference League:

ΑΕΚ-Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (13′ Ιοσίνοφ, 42′ Πόζεγκ) – Α’ αγ. 4-0: Προκρίθηκε η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 4-2

ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-2 παρ. (63′ Σαμπορίτ – 14′, 99′ Σαρ) – Α’ αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 2-1

Μάιντς (Γερμανία) – Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-0 (46′ Πος, 82′ Σιμπ) – Α’ αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Μάιντς με συνολικό σκορ 2-0

Ρακόβ (Πολωνία) – Φιορεντίνα 1-2 (46′ Στρούσκι – 69′ Εντούρ, 90’+8 Πόνγκρατσιτς) – Α’ αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 4-2

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) – Σάμσουνσπορ (Τουρκία) 0-1 (65′ Εντιαγέ) – Α’ αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Ράγιο Βαγεκάνο με συνολικό σκορ 3-2

Σαχτάρ (Ουκρανία) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (67′ αυτ. Μουτίνιο – 13′, 45’+6 πέν. Ισακ) – Α’ αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Σαχτάρ με συνολικό σκορ 4-3

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4 (8′ Γένσεν, 58′ Πάροτ, 62′ Μάινανς, 73′ Ντάαλ) – Α’ αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Άλκμααρ με συνολικό σκορ 6-1

Στρασμπούρ (Γαλλία) – Ριέκα (Κροατία) 1-1 (71′ Μπάρκο – 21′ Φρουκ) – Α’ αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Στρασμπούρ με συνολικό σκορ 3-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών ( 9 & 16 Απριλίου 2026)

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στραβούργο

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά ( 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026)

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)