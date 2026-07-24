Conference League: Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με σπουδαίο διπλό, 1-2 την Πάκσι – Δείτε τα γκολ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση, περνώντας με 1-2 από την έδρα της Πάκσι στην Ουγγαρία στον πρώτο αγώνα του Β’ προκριματικού γύρου του Conference League.

Με αυτογκόλ του Βας (39′) και τέρμα του Αντίνο (56′), οι «πράσινοι» απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς δημιούργησαν πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Οι Ούγγροι μείωσαν με τον Μπόντε στο 71′, όμως η ομάδα του Παναθηναϊκού ταξιδεύει στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30/7, 21:30, ΟΑΚΑ) έχοντας τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

Απέναντι σε μία ομάδα η οποία πήγε το παιχνίδι σε physical καταστάσεις απ’ το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη -διπλή- ευκαιρία του στο 8’, όταν ο Γιάγκουσιτς και στη συνέχεια ο Αντίνο είδαν τα πλασέ τους να σταματούν πάνω στα κορμιά των αμυντικών της Πάκσι, ενώ είχαν πορεία προς το τέρμα.

Στο 18’ ο Παπ βρέθηκε σε θέση βολής από σέντρα του Ζέκε, αλλά πλάσαρε άουτ, ενώ στο 19’ από γύρισμα του Τσάπρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αντίνο πλάσαρε από πλάγια θέση, αλλά ο Κόβατσικ απέκρουσε με το δεξί του χέρι σε κόρνερ.

Στο 25’ η ατομική ενέργεια του Τεττέη τον έφερε μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 38’ η κεφαλιά του Αντίνο από τη σέντρα του Καμαρά πέρασε άουτ.

Στην αμέσως επόμενη φάση (39’) ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Οι παίκτες του κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα κι ο Ζαρουρί έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα στο πίσω δοκάρι, με τον Γκάμπορ Βας να την στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να αποκρούσει για το 0-1 του «τριφυλλιού».

Στο 45’ από τρομερή προσπάθεια του Αντίνο, ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε λίγο άουτ, ενώ στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο διεθνής φορ έχασε άλλη μία ευκαιρία στο 49’ πλασάροντας άουτ αν και βρέθηκε μόνος του στην περιοχή μετά την ασίστ του Αντίνο.

Στο 56’ ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο γκολ, όταν μετά από νέα καλή κυκλοφορία, η μπάλα πήγε από αντίπαλο στον Αντίνο ο οποίος πλάσαρε άψογα μέσα απ’ την περιοχή κι έκανε το 0-2 για τους «πράσινους». Ο β’ βοηθός έδειξε αρχικά οφσάιντ (που δεν υπήρχε στη φάση), όμως ο διαιτητής Μπίλμπιγια πήρε «πάνω» του τη φάση κι έδειξε τη σέντρα, κατακυρώνοντας το γκολ.

Δύο λεπτά μετά ο Κόβατσικ έκανε απίθανη επέμβαση στο πλασέ του Τεττέη, ενώ στο 60’ ο Γιάγκουσιτς βγήκε σε τετ-α-τετ, «έσκαψε» την μπάλα, όμως αυτή πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι της Πάκσι.

Στο 64’ ο νεοεισελθών Μπόντε μετά από φάση διαρκείας είχε ένα γυριστό στο δοκάρι σε μία φάση που είχε γίνει επιθετικό φάουλ στον Πένια.

Η πίεση της Πάκσι που πήρε πολλά πράγματα απ’ τις αλλαγές της, οδήγησε στο 1-2 στο 71’ με την πολύ ωραία ενέργεια και το πλασέ του Μπόντε, ο οποίος νίκησε και Τουμπά, αλλά και τον Ινιάκι Πένια.

Στο 80’ από πολύ ωραία κίνηση και ασίστ του Κοντούρη, ο Πελίστρι έφυγε από πλάγια θέση και πλάσαρε, αλλά ο Κόβαρτσικ απέκρουσε με τα πόδια, ενώ στο 85’ το τελείωμα του Κυριακόπουλου από πλάγια βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της Πάκσι.

Διαιτητής: Λούκα Μπίλμπιγια (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: 53’ Τσάπρας, 55’ Τσέριν, 90’ Παντελίδης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΚΣΙ (Γκιόργκι Μπόνγκναρ, 3-4-2-1): Κόβατσικ, Σεκσάρντι (46’ Γκιόρφι), Βας, Σαμπό, Λένζερ (81’ Κούζμα), Βιντέκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (62’ Χόρβατ), Χαν (62’ Πέτο), Σάλαϊ (62’ Μπόντε).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς, Αντίνο (69’ Παντελίδης), Τεττέη (64’ Ραστόντερ).