Conference League: Τεράστιο προβάδισμα για Σαχτάρ, Κρίσταλ Πάλας και Μάιντς

Μετά τη Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΚ στο «Βαγέκας» και οι άλλοι τρεις γηπεδούχοι των προημιτελικών του Conference League, έφτασαν σε σημαντικές νίκες στα δικά τους πρώτα παιχνίδια, παίρνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Η Σαχτάρ «καθάρισε» την Αλκμάαρ μέσα σε 12 λεπτά, σημειώνοντας τρία γκολ με τους Πεδρίνιο (72′) και Άλισον (81′, 83′), ενώ αντίστοιχα άνετη νίκη με 3-0 πήρε η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Φιορεντίνα, με τα γκολ των Ματετά, Μίτσελ και Σαρ.

Η δε Μάιντς με δύο γκολ από τους Σανό και Πος απ’ το πρώτο 20λεπτο, νίκησε εύκολα την Στρασμπούρ με 2-0 κι έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στα προημιτελικά του Conference League:

Μεγάλη Πέμπτη 09/04

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0

Μάιντς – Στρασβούργο 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ 1-0

Πέμπτη 16/04