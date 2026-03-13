Conference League: Τσεκάρουν εισιτήρια Βαγιεκάνο, Σαχτάρ και Στρασμπούρ – Μεγάλο «Χ» της ΑΕΚ Λάρνακας με την Κρίσταλ Πάλας – Όλα τα αποτελέσματα

Ανοιχτοί λογαριασμοί… προέκυψαν από τους βραδινούς αγώνες της φάσης των «16» του Conference League. Με εξαίρεση το θριαμβευτικό πέρασμα της ΑΕΚ από το Τσέλιε (0-4) τα υπόλοιπα ζευγάρια θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

Σπουδαία ισοπαλία 0-0 πήρε η ΑΕΚ Λάρνακας στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ επίσης στο 0-0 έμειναν Σίγκμα Όλομουτς και Μάιντς με τους Γερμανούς να έχουν πλέον τον πρώτο λόγο. Στη Φλορεντία η Ρακόφ προηγήθηκε, όμως η Φιορεντίνα επικράτησε 2-1 με ανατροπή και πέναλτι του Γκούντμουντσον στις καθυστερήσεις. Με την πολωνική ομάδα αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Στράτος Σβάρνας.

Οι άνετες εκτός έδρες νίκες της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ράγιο Βαγεκάνο, πιθανότατα θα αποδειχούν αρκετές για να τις στείλουν στους «8» του Conference League. Οι δύο ομάδες επικράτησαν με το ίδιο σκορ της Σαμσουνσπόρ και της Λεχ Πόζναν αντίστοιχα και έκαναν άλμα πρόκρισης, ενόψει των αγώνων ρεβάνς . Λογικά θα τις ακολουθήσει και η Στρασμπούρ που πέρασε με 2-1 από τη Ριέκα, ενώ η Άλκμααρ επικράτησε 2-1 της Σπάρτα Πράγας και οι… λογαριασμοί θα λυθούν στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Όλα τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Conference League:

Πέμπτη 12/3

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας 2-1 (29΄,87΄ Πάροτ – 50΄ Βόιτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3 (70΄ Ισάκ – 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2 (76΄ Μαϊστόροβιτς – 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)

Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3 (21΄ Μουαντιλματζί – 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ 0-4 (3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Φιορεντίνα – Ράκοφ (Πολωνία) 2-1 (62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον – 60΄ Μπρούνες)

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία) 0-0

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 19/3