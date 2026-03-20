Conference League: Φαβορί η Ράγιο Βαγιεκάνο για την πρόκριση σύμφωνα με την Opta – 6η η ΑΕΚ στις πιθανότητες για το τρόπαιο

Η ΑΕΚ, μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στα προημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, βρίσκεται μεταξύ των οκτώ ομάδων του Conference League, που συνεχίζουν την προσπάθεια στο δρόμο για τη Λειψία, όπου θα φιλοξενηθεί στις 27 Μαίου ο τελικός της διοργάνωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της φάση των «16», η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, ανανέωσε-μέσω του υπερυπολογιστή της- τα προγνωστικά/πιθανότητες για το τρόπαιο.

Η ΑΕΚ είναι έκτη με ποσοστό 8,16%, μπροστά μόνο από την Άλκμααρ (6,61%) και τη Σαχτάρ Ντόνεσκ (4,64%).

Φαβορί είναι η Κρίσταλ Πάλας με 32,85%, μπροστά από: Στρασμπούρ (17,62%), Ράγιο Βαγιεκάνο (11,49%), Μάιντς (10,06%) και Φιορεντίνα (8,57%).

Να σημειωθεί ότι στην προημιτελική αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και η Ράγιο Βαγιεκάνο, φαβορί για πρόκριση είναι-σύμφωνα με την Opta- οι Ισπανοί με 54,64%, έναντι 45,26% της ΑΕΚ.