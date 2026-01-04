Copa Africa: Στους «8» της διοργάνωσης το Μάλι – Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Το Μάλι μπορεί να έπαιζε με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό, όμως δεν λύγισε. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, πάλεψε μέχρι το τέλος και πήρε τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa, νικώντας την Τυνησία με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση και δυνατές μονομαχίες. Στο 26′, ο Κουλιμπαλί αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα, αφήνοντας το Μάλι με δέκα. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του δεν το έβαλε κάτω. Η Τυνησία πίεσε και βρήκε το γκολ στο 88′ με τον Σαουά, παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα που έμοιαζε να της χαρίζει την πρόκριση.

Όμως το Μάλι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, κέρδισε πέναλτι και ο Σιναγιόκο στο 96′ ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και όλα κρίθηκαν στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Η Τυνησία αστόχησε σε τρεις εκτελέσεις, ενώ ο Τουρέ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας στο Μάλι τη μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.

Το επόμενο εμπόδιο για τους Μαλινούς θα είναι η Σενεγάλη, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 9 Ιανουαρίου 2026, με στόχο μια θέση στα ημιτελικά.