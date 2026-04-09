Euroleague: Ακόμα «ζωντανή» η Μονακό, νίκη στην παράταση για την Εφές – Όλα τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Η Μονακό διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για τα Play In της Euroleague, καθώς επικράτησε της Βιλερμπάν με 81-76, ενώ η Αναντολού Εφές κέρδισε στην παράταση την Παρτίζαν με 79-72, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 36ης αγωνιστικής της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ακόμα «ζωντανή» η Μονακό

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, δίνοντας στο Πριγκιπάτο τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν (8-28) για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 20-16 και παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι Στραζέλ και Οκόμπο πρωταγωνίστησαν στο σερί που χάρισε στη Μονακό μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 15 πόντων (62-47 στο 29΄). Η Βιλερμπάν με Ανγκόλα και Χάρισον μείωσε επικίνδυνα στο τέλος, αλλά οι βολές του Στραζέλ και η χαριστική του Οκόμπο στα 10″ έκριναν την αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ. Από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Ανγκόλα με 26 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-36, 64-53, 81-76

Η Αναντολού Εφές διέκοψε το αήττητο σερί της Παρτίζαν

Η τουρκική ομάδα ύστερα από 45 λεπτά παιχνιδιού, μπόρεσε να ρίξει στο καναβάτσο τον σύλλογο του Βελιγραδίου με 79-72 στο τελευταίο παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Βενσάν Πουαριέ ήταν εξαιρετικός για το συγκρότημα του Πάμπλο Λάσο, καθώς σημείωσε 17 πόντους, ενώ πήρε και 8 ριμπάουντ, όμως πρώτος σκόρερ για την Αναντολού Εφές ήταν ο Τζίρνταν Λόιντ με 24 πόντους.

Η Παρτίζαν είχε αρκετούς παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, όπως ήταν οι Μίλτον (12π.), Τζόουνς (11π.), Μπόνγκα (10π.) και Μπράουν (11π.), όμως η κόπωση έπαιξε σημαίνοντα ρόλο και έτσι χάθηκε το παιχνίδι, αλλά και το αήττητο σερί των πέντε θετικών αποτελεσμάτων στη Euroleague.

Όλα τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Τρίτη, 7 Απριλίου

Ολυμπιακός–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-88

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 79-93

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 65-77

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 94-81

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 95-80

Μπασκόνια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 101-98

Βαλένθια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 102-96

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 80-85

Τετάρτη, 8 Απριλίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παρτιζάν (Σερβία) 79-72 -παρ. (65-65κ.α.)

Μονακό (Μονακό–Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-76

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore