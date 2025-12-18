Euroleague: Απρόσμενη ήττα για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη – Η βαθμολογία μετά το τέλος της 16ης αγωνιστικής

Η 16η αγωνιστική της Euroleague έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις, αφού όλα τα (θεωρητικά) φαβορί γνώρισαν την ήττα, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στη βαθμολογία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη λύγισε στην έδρα της Μπασκόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 85-73. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε τους Μονεγάσκους στο 9-7, με την ισπανική ομάδα να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρώτη οκτάδα. Στο ίδιο ρεκόρ υποχώρησε και η Ζαλγκίρις, η οποία συνετρίβη στο γήπεδό της από την ανεβασμένη Αναντολού Εφές με 87-64, σε μια αναμέτρηση όπου οι Λιθουανοί δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

Σημαντική νίκη πέτυχε και η Βιλερμπάν, που μετά από αρκετό καιρό κατάφερε να επιστρέψει στις επιτυχίες, επικρατώντας εντός έδρας της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί παρουσίασαν απογοητευτική εικόνα και συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη στη φετινή διοργάνωση. Την ίδια ώρα, η Βίρτους Μπολόνια έκανε επίδειξη δύναμης στο Βελιγράδι, διαλύοντας την Παρτιζάν με 86-68, σε μια από τις πιο εμφατικές εμφανίσεις της.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Αναμέτρηση Σκορ Dubai Basketball – Μακάμπι 95-97 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-77 Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82 Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85 Ζαλγκίρις – Αναντολού Εφές 64-87 Βιλερμπάν – Μπάγερν 76-74 Παρτιζάν – Βίρτους 68-86 Μπασκόνια – Μονακό 85-73

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ