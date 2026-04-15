EuroLeague: Βαριά «καμπάνα» στον Παναθηναϊκό για υπέρβαση του salary cap, με ελαφρύτερο πρόστιμο τιμωρήθηκε και ο Ολυμπιακός

Η EuroLeague επέβαλε πρόστιμο σε τέσσερις ομάδες, λόγω των κανονισμών του salary cap, το οποίο ξεπέρασαν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Αναντολού Εφές.

Το salary cap έκανε την εμφάνισή του και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν τήρησαν όλοι τα όρια που υπάρχουν. Βέβαια, ούτε στο NBA συμβαίνει αυτό. Έτσι, η EuroLeague φρόντισε να υπάρχουν και οι ανάλογες τιμωρίες, σύμφωνα με το ύψος της εκάστοτε παράβασης και γι’ αυτό τέσσερις ομάδες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό.

Ανάμεσα στις συγκεκριμένες ομάδες είναι και οι δύο ελληνικές, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα μπάτζετ στη φετινή διοργάνωση. Όμως, ο Παναθηναϊκός έκανε με διαφορά τη μεγαλύτερη παράβαση στο salary cap και γι’ αυτό επιβλήθηκε ένα βαρύ πρόστιμο στην “πράσινη” ΚΑΕ. Συγκεκριμένα, το “τριφύλλι” ξεπέρασε το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ και καλείται να πληρώσει πρόστιμο 3.065.000 ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός θα πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ, καθώς υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν επίσης στην Αναντολού Εφές, που θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ, λόγω υπέρβασης ύψους 1.800.000 ευρώ, καθώς και στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η τελευταία τιμωρήθηκε με 2.800.000 ευρώ για τις απολαβές των παικτών της, ενώ θα καταβάλει επιπλέον 2.000.000 ευρώ, καθώς η χρηματοδότηση από τον Όφερ Γιανάι ξεπερνά το επιτρεπτό ποσοστό του προϋπολογισμού.