Euroleague: Για την 3η διαδοχική νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Ντουμπάι – Η ώρα του αγώνα

Μία νίκη μακριά από το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πριν από το τζάμπολ της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (20/11), στις 21:15 την Ντουμπάι, στο Telekom Athens Center, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί την ίδια ώρα την Παρασκευή (21/11), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Χαποέλ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας είναι οι μόνες ομάδες με ρεκόρ 8-3. Οι Ισραηλινοί αγωνίζονται στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι την Τετάρτη (20/11), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας δοκιμάζεται στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια την Παρασκευή (21/11).

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι (20/11, 21:15)

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Ντουμπάι έκαναν το δύο στα δύο τη «διαβολοβδομάδα» που πέρασε και στο «TAC» αναζητούν μια 3η διαδοχική νίκη. Οι δύο αντίπαλοι είχαν ηττηθεί για τελευταία φορά στη Euroleague, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 86-68, ενώ η Ντουμπάι είχε ηττηθεί εντός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (97-109). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 7-4, ενώ αυτή του Γιούριτσα Γκόλεματς με ρεκόρ 5-6.

Το ντεμπούτο του στη Euroleague μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσει ο Κένεθ Φαρίντ στο ματς με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Αμερικανός σέντερ μετρά 16,5 πόντους και 9 ριμπάουντ μέσο όρο στα δύο ευρωπαϊκά ματς που έχει δώσει με την πράσινη φανέλα κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντως, ο Φαρίντ θα έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στον Εμφιοντού Καμπενγκέλε, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία λόγω τραυματισμού κόντρα στη Ζαλγκίρις, σημείωσε 21 πόντους και πήρε 10 ριμπάουντ, οδηγώντας σε νίκη την Ντουμπάι, με 95-89, για την 11η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 88,1 πόντους μέσο όρο, ενώ η Ντουμπάι 86,3 μ.ο. Οι «πράσινοι» δέχονται 87,2 πόντους μ.ο. και η Ντουμπάι 86,6 πόντους μ.ο. Μόνο στις ασίστ οι δύο ομάδες έχουν μία διαφορά άξια αναφοράς, με τον Παναθηναϊκό να μοιράζει 19,1 έξτρα πάσες μέσο όρο ανά αγώνα και την Ντουμπάι 17,7.

Η εμφάνιση των «πρασίνων» απέναντι στον Άρη, όταν είδαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διεκδικεί τη νίκη μέχρι το τέλος μέσα στο Telekom Athens Center για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League την περασμένη Κυριακή (16/11) δεν είναι στα υπέρ του Παναθηναϊκού που καλείται ν’ ανεβάσει την απόδοσή του στην άμυνα και να βρει περισσότερους πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα για να πανηγυρίσει την 8η νίκη.

Αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής στη Euroleague (19-21/11)

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μονακό (Μονακό) 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Παρί (Γαλλία) 21:15

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Παρτιζάν (Σερβία)- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

