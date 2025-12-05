Euroleague: Για την 5η διαδοχική νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια – Η ώρα του αγώνα

Την 5η διαδοχική νίκη του στη Euroleague θα διεκδικήσει απέναντι στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή (5/12, 21:15), όταν υποδέχεται την ισπανική ομάδα στο Telekom Athens Center, για την 14η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» έχουν να ηττηθούν για έναν μήνα, δηλαδή από τις 5 Νοεμβρίου, όταν γνώρισαν την ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Έκτοτε ακολούθησαν τα θετικά αποτελέσματα με Παρί, Ντουμπάι και Παρτιζάν με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να παραιτείται από την τεχνική ηγεσία εξαιτίας της ήττας των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας, μετά τη βαριά ήττα με 91-69 από την πρώην ομάδα του.

Η Βαλένθια προέρχεται από επιβλητική νίκη με 90-64 επί της Μπάγερν Μονάχου στην Ισπανία (13η αγωνιστική), ενώ στη 12η αγωνιστική έβαλε τέλος σε σερί 10-0 του Ερυθρού Αστέρα. Οι Ισπανοί μετρούν δύο διαδοχικές νίκες δηλαδή, αφού τελευταία φορά ηττήθηκαν από την Παρί στη Γαλλία (90-86) για την 11η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς οι Τσεντί Όσμαν και Ρισόν Χολμς δεν συμμετείχαν στο ομαδικό πρόγραμμα και ακολουθούσαν ατομική προπόνηση στις αρχές της εβδομάδας. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί. Η συμμετοχή τους στην αναμέτρηση παραμένει αμφίβολη, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία, ειδικά όσον αφορά την ενίσχυση στη γραμμή ψηλών (Χολμς) και την περιφέρεια (Όσμαν).

Ο Τζέριαν Γκραντ, ένας εκ των βασικών πυλώνων της περιφερειακής άμυνας και δημιουργίας, έμεινε εκτός προπόνησης λόγω γαστρεντερίτιδας. Αν και η ίωση συνήθως είναι βραχύβια, η απουσία του από τις προπονήσεις και η πιθανή του εξασθένηση ενόψει του αγώνα είναι ένα σοβαρό πλήγμα.

Επιστρέφει, όμως ο Ομέρ Γιουρτσέβεν έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Η Βαλένθια δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι. O 28χρονος Ισπανός σμολ φόργουορντ αποχώρησε από την προπόνηση με μυικό τραυματισμό στο δεξί πόδι. Ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι είχε μείνει εκτός για διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών, μετά τον τραυματισμό του τον Απρίλιο σε αναμέτρηση απέναντι στην Μπανταλόνα. Στην αγωνιστική δράση επέστρεψε πριν από περίπου έναν μήνα για να τραυματιστεί εκ νέου.

Με την έλευση του Κένεθ Φαρίντ (απέναντί του θα βρει τον Ματ Κοστέλο) ο Παναθηναϊκός δείχνει σαφώς πιο βελτιωμένο πρόσωπο και είναι φαβορί για τη νίκη με την ώθηση που παίρνει στην έδρα του από τους φιλάθλους του.

Θα χρειαστεί, όμως να δείξει προσοχή απέναντι στους Ισπανούς που σημειώνουν 89 πόντους μέσο όρο (89,5 ο Παναθηναϊκός). Ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση και η Βαλένθια την 4η στη σεζόν μέχρι στιγμής. Οι Ισπανοί δέχονται 85,8 πόντους μ.ο. (85,4 οι «πράσινοι). Η Βαλένθια υπερέχει ελαφρώς του Παναθηναϊκού στα ριμπάουντ, τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά, σε κλεψίματα και σε κοψίματα.

Αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83

Μονακό (Μονακό)-Παρί (Γαλλία) 125-104

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)- Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός-Βαλένθια (Ισπανία) 21:15

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαθμολογία