Euroleague: «Διπλό» της Παρτιζάν στη Μπολόνια, 88-82 την Βίρτους – Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία

Η Παρτιζάν πέρασε νικηφόρα με 88-82 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της Euroleague.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (11), προσθέτοντας στη στατιστική του και 5 ασίστ.
Με την αποψινή επιτυχία οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-20, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 13-18.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88
H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- 19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
- 22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πηγή enikos.gr