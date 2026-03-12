Euroleague: «Διπλό» της Παρτιζάν στη Μπολόνια, 88-82 την Βίρτους – Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία

Η Παρτιζάν πέρασε νικηφόρα με 88-82 από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Μπόνγκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (11), προσθέτοντας στη στατιστική του και 5 ασίστ.

Με την αποψινή επιτυχία οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-20, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 13-18.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 48-52, 63-65, 82-88

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore