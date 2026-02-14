Euroleague: Εκτός 8αδας ο Παναθηναϊκός – «Άλωσε» το Βελιγράδι η Ρεάλ – Στάση… Κάουνας για τη Χάποελ του Ιτούδη – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μία καθηλωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens, βρήκε θριαμβεύτρια τη Φενερμπαχτσέ, χάρη στο buzzer beater με ταμπλό του Γουέιντ Μπάλντγουϊν, με το οποίο η τουρκική ομάδα διεύρυνε στο 7-0 το νικηφόρο σερί της και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα άλμα εξάδας! Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους που τους βγάζει εκτός της πρώτης οχτάδας της κορυφαίας διοργάνωσης. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ, αλλά πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε»

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με νύχια και με δόντια να μπει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, σε μία βραδιά που είδε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στην ενεργό δράση, μετά από απουσία έξι αγώνων και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Μετά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» βρήκαν παλμό μέσα από την άμυνά τους και από την all around εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που συνέβαλε στην ανάκτηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε στη θέση του οδηγού και στην τρίτη περίοδο, ενώ ακόμη κι όταν η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και… προσπέρασε, είχε το σθένος να επιστρέψει και να μετατρέψει το ματς σε… θρίλερ.

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85: Με buzzer beater του Μπόλντγουιν οι Τούρκοι «άλωσαν» το Telekom Center Athens

Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και αφού είχε προηγηθεί ένα κομβικό τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (81-82 στα 10,1΄΄), 1/2 βολές του Γιάντουνεν (81-83 στα 8,5΄΄) και ένα… σπριντ του Σορτς για την ισοφάριση στα 2,5΄΄ (83-83), ο Μπάλντγουϊν είπε την τελευταία λέξη, παγώνοντας το Telekom Center Athens και χαρίζοντας στην πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ένα τεράστιο διπλό.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους (3/4 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και από 10 οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/2) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής Οι πολιτικές εφημερίδες 12/2/2026

Από τη Φενερμπαχτσέ έλαμψε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με career high σε πόντους (26π., 6/7 τρίποντα), ενώ στους 13 με το νικητήριο καλάθι τελείωσε τον αγώνα ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν.

Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ Μπάλντγουϊν

Ο αγώνας παραλίγο να γίνει ροντέο στο τέλος με τους παίκτες των 2 ομάδων να έρχονται σε αντιπαράθεση και την ένταση να χτυπά κόκκινο.

Μία ενέργεια του Μπόλντγουϊν που φάνηκε να είναι προκλητική νευρίασε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ειδικά τον Λεσόρ που έγινε έξαλλος μαζί του με αποτέλεσμα να τον συγκρατούν οι συμπαίκτες του και ακόμα και η ίδια η γυναίκα του. Τα πνεύματα ηρέμησαν αλλά όχι αμέσως. Τελικώς ηρέμησαν και ενώ οι ενέργειες των παικτών της Φενέρ άναψαν τα αίματα και στην εξέδρα.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85

«Άλωσε» το Βελιγράδι η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με διπλό (77-73) από την έδρα της Παρτίζαν, σε αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 15 πόντους, επέστρεψαν δυναμικά, μειώνοντας στον πόντο στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-62). Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 71-71 στο τελευταίο λεπτό. Καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίποντο του Φελίς 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν σωστά τις τελευταίες κατοχές, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των νικητών, που πάτησαν τετράδα με ρεκόρ 17-11, ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους, προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ στους 14 πόντους σταμάτησε και ο Μάριο Χεζόνια. Από την Παρτιζάν, που υποχώρησε στο 9-19, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77

Μεγάλο «διπλό» για Ντουμπάι

Η Ντουμπάι πέρασε νικηφόρα από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 96-78 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και σημειώνοντας σημαντικό «διπλό» στη μάχη για την είσοδο της στη δεκάδα, που οδηγεί στα Play In.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +2 (20-18). Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιθετική πολυφωνία πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 51-46.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όταν οι φιλοξενούμενοι «έτρεξαν» σερί 10-0 και ξέφυγαν με +15 (46-61), θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα έως το φινάλε.

Κορυφαίος της Ντουμπάι (14-14) ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από την Αρμάνι (14-14) πάλεψε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96

Στάση… Κάουνας για τη Χάποελ του Ιτούδη

Η Ζαλγκίρις «πατάει» πιο σίγουρα στα play off της Euroleague με τη σημερινή της νίκη 93-82 επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Κάουνας. Μετά από 28 αγωνιστικές οι Λιθουανοί έχουν ρεκόρ 16-12, ενώ η Χαποέλ του Ιτούδη με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της βρίσκεται στο 16-11.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 32-23 στο 12΄, όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Χαποέλ βρέθηκε μπροστά (32-34) στο 15΄ για να ακολουθήσει μεγάλο ντέρμπι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τους Ισραηλινούς να σουτάρουν καλύτερα από μακριά, αλλά να είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη. Στο 35΄ με τρίποντο του Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις ξέφυγε με +10 (78-68), διαφορά στην οποία δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση οι φιλοξενούμενοι. Η Ζαλγκρίρις επικράτησε 92-82 με κομβικό στην τελευταία περίοδο τον Μαόντο Λο (13π., 2/2 τρίποντα, 7ασ.) αλλά κορυφαίο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Μόουζες Ράιτ ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 8/10 δίποντα και 9/9 βολές. Αντίστοιχα εύστοχος ήταν για τη Χαποέλ ο Νταν Οτούρου με 10/12 δίποντα και συνολικά 22 πόντους.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Euroleague (12-13/2/2026)

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)

Βαλένθια (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 83-85

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82

Μονακό (Μονακό)–Μπασκόνια (Ισπανία) 102-92

Παρτιζάν (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 73-77

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 78-96

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ