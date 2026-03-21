Euroleague: Η βαθμολογία μετά νίκη του Παναθηναϊκού – Στην 2η θέση ο Ολυμπιακός, 8ο το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και έφτασε τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο της EuroLeague, διαμορφώνοντας ρεκόρ 18-14.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ισοβαθμεί πλέον με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τον Ερυθρό Αστέρα και την Μπαρτσελόνα, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό γκρουπ στη βαθμολογία. Στο επόμενο παιχνίδι, οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Dubai Basketball στο Σεράγεβο (24/3).

Αποτελέσματα – 32η αγωνιστική

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

62-66 Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

– Μπασκόνια 90-80 Μπάγερν – Dubai Basketball 74-87

74-87 Παρί – Παρτίζαν 81-90

81-90 Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

93-98 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

– Βίρτους Μπολόνια 109-91 Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

– Αρμάνι Μιλάνο 79-75 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

– Ρεάλ Μαδρίτης 87-85 Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

– Ερυθρός Αστέρας 82-74 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Η βαθμολογία (σε 32 αγώνες)

Φενέρμπαχτσε 23-9 Ολυμπιακός 22-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-12 Βαλένθια 20-12 Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14

Μονακό 18-14 Παναθηναϊκός 18-14 Ερυθρός Αστέρας 18-14 Μπαρτσελόνα 18-14

Dubai Basketball 17-15 Αρμάνι Μιλάνο 16-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-19 Βίρτους Μπολόνια 13-19 Παρτίζαν 12-20 Παρί 12-21 Αναντολού Εφές 10-22 Μπασκόνια 9-23 Βιλερμπάν 8-23

Η επόμενη αγωνιστική αναμένεται καθοριστική για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας, καθώς οι διαφορές παραμένουν οριακές.

Επόμενη αγωνιστική (33η)

Τρίτη 24 Μαρτίου

19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

20:00 Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου

20:30 Dubai Basketball – Παναθηναϊκός

21:30 Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια – Ολυμπιακός

21:45 Παρτίζαν – Βιλερμπάν

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 25 Μαρτίου

21:30 Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας

Τρίτη 31 Μαρτίου