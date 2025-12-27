Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη-θρίλερ του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) η 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός παρότι είχε φτάσει στο +20 προς το τέλος της τρίτης περιόδου, αγχώθηκε στην Μπολόνια, όμως στο φινάλε κατάφερε να φύγει με τη νίκη κόντρα στη Βίρτους (97-94), πανηγυρίζοντας το πρώτο τους εκτός έδρας ροζ φύλλο στη διοργάνωση μετά από δύο μήνες.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός έφτασε τις δύο διαδοχικές νίκες και συνολικά τις δέκα στη φετινή EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 10-7 και στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 112-87, σε ένα εφιαλτικό ντεμπούτο για τον Πενιαρόγια στον πάγκο των Σέρβων και η Μονακό επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση, κερδίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-95 στο Πριγκιπάτο.
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague:
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
- Ντουμπάι BC – Μιλάνο 99-92
- Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92
- Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82
- Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81
- Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92
- Βιλερμπάν – Έφες Αναντολού 103-99
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
- Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112
- Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95
- Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97
Η βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
2. Βαλένθια 12-6
3. Παναθηναϊκός 12-6
4. Μπαρτσελόνα 12-6
5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
6. Μονακό 11-7
—————————-
7. Ολυμπιακός 10-7 *
8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
9. Ζάλγιρις Κάουνας 10-8
10. Ερυθρός Αστέρας 10-8
—————————-
11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
12. Ντουμπάι 9-9
13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
15. Παρτίζαν 6-12
16. Παρί 6-12
17. Μπασκόνια 6-12
18. Αναντολού Εφές 6-12
19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
20. Βιλερμπάν 7-13
* Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
Τρίτη 30/12
- Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05
- Βιλερμπάν – Παρί 21:15
- Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30
Παρασκευή 2/1
- Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00
- Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15
- Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00
