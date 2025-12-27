Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη-θρίλερ του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) η 18η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός παρότι είχε φτάσει στο +20 προς το τέλος της τρίτης περιόδου, αγχώθηκε στην Μπολόνια, όμως στο φινάλε κατάφερε να φύγει με τη νίκη κόντρα στη Βίρτους (97-94), πανηγυρίζοντας το πρώτο τους εκτός έδρας ροζ φύλλο στη διοργάνωση μετά από δύο μήνες.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός έφτασε τις δύο διαδοχικές νίκες και συνολικά τις δέκα στη φετινή EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 10-7 και στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 112-87, σε ένα εφιαλτικό ντεμπούτο για τον Πενιαρόγια στον πάγκο των Σέρβων και η Μονακό επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση, κερδίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 100-95 στο Πριγκιπάτο.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Ντουμπάι BC – Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Έφες Αναντολού 103-99

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Βαλένθια 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 11-7

—————————-

7. Ολυμπιακός 10-7 *

8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

9. Ζάλγιρις Κάουνας 10-8

10. Ερυθρός Αστέρας 10-8

—————————-

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρτίζαν 6-12

16. Παρί 6-12

17. Μπασκόνια 6-12

18. Αναντολού Εφές 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Τρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30

Παρασκευή 2/1