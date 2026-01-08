Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής

Η Παρί σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη και έφτασε τις 7 νίκες σε 20 αγωνιστικές (7-13), αφήνοντας τους Τούρκους στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.
Λίγο αργότερα, στο ίδιο ρεκόρ ανέβηκε και η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε εντός έδρας της Μπασκόνια, φτάνοντας κι αυτή στις 7 νίκες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής:
- Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
- Μονακό – Παρτίζαν 101-84
- Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
- Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai Basketball 85-60
- Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
- Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
- Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
- Αναντολού Εφές – Παρί 79-84
- Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89
Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες)
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 8/1
- 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
- 21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Βαλένθια – Μονακό
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή 9/1
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα 3/3
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
Πηγή enikos.gr