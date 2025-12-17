Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι πέρασε από την έδρα της Ντουμπάι BC, η Χάποελ λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα στο Ισραήλ, ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ απέναντι στη Βαλένθια.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα σε κρίσιμα σημεία και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 81-77 επί της Φενέρμπαχτσε, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, διαχειρίστηκε σωστά τα «κλειδιά» του ματς και με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στο 10-6, επιστρέφοντας στην τετράδα της κατάταξης. Από την άλλη, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπεσε στο 9-6 και έμεινε πίσω στη μάχη για τις πρώτες θέσεις.
Αντίθετη πορεία είχε ο Ολυμπιακός, που δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια με 99-92. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν αδυναμία στα κρίσιμα σημεία και δεν βρήκαν τις λύσεις που έψαχναν στο φινάλε του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στο 8-7 και να παραμείνουν εκτός της πρώτης εξάδας της Euroleague.
Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, η Μακάμπι πέρασε δύσκολα από το Ντουμπάι, κερδίζοντας τη BC με 97-95 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Λίγο αργότερα, η Χάποελ συνέχισε σταθερά την πορεία της στη διοργάνωση, νικώντας εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-77, δείχνοντας ότι αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες ομάδες της σεζόν.
Τα αποτελέσματα
|EUROLEAGUE BASKETBALL
|Αναμέτρηση
|Σκορ
|Ημέρα
|Dubai Basketball – Μακάμπι
|95-97
|Τρίτη 16/12
|Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
|77-81
|Τρίτη 16/12
|Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας
|84-77
|Τρίτη 16/12
|Ολυμπιακός – Βαλένθια
|92-99
|Τρίτη 16/12
|Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης
|89-82
|Τρίτη 16/12
|Παρί – Μπαρτσελόνα
|69-85
|Τρίτη 16/12
|Τετάρτη 17/12
|Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές
|20:00
|Τετάρτη 17/12
|Βιλερμπάν – Μπάγερν
|21:00
|Τετάρτη 17/12
|Παρτίζαν – Βίρτους
|21:30
|Τετάρτη 17/12
|Μπασκόνια – Μονακό
|21:30
|Τετάρτη 17/12
Η βαθμολογία
|EUROLEAGUE – ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Αναμέτρηση
|18/12
|21:05
|Βαλένθια – Μακάμπι
|18/12
|21:15
|Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
|18/12
|21:30
|Αρμάνι – Φενέρμπαχτσε
|18/12
|21:45
|Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί
|19/12
|19:30
|Αναντολού Εφές – Ντουμπάι
|19/12
|20:00
|Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν
|19/12
|20:30
|Μονακό – Μπάγερν Μονάχου
|19/12
|21:15
|Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
|19/12
|21:30
|Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
|19/12
|21:45
|Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
