Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – Πρώτοι οι Πειραιώτες, 6ο το «τριφύλλι»

Μια εξαιρετική αγωνιστική βραδιά κατέγραψαν οι ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σημείωσαν σημαντικές νίκες απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, επηρεάζοντας άμεσα τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης, καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 24-12. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους και διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους σταθερότητα. Ο Ντόρσεϊ ξεχώρισε, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα, αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα της νίκης.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη, καθώς επικράτησε με 93-79 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την 6άδα. Παράλληλα, η ομάδα στρέφει πλέον το βλέμμα της και στο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Ο Όσμαν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σημείωσε 21 πόντους και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 24-12 Φενέρμπαχτσε 23-13 Ρεάλ Μαδρίτης 22-14 Βαλένθια 22-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 Παναθηναϊκός 21-15 Ζάλγκιρις 21-15 Μπαρτσελόνα 20-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μονακό 19-16 Dubai Basketball 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16 Αρμάνι Μιλάνο 17-18 Παρτίζαν 15-20 Μπάγερν Μονάχου 15-20 Βίρτους Μπολόνια 13-22 Παρί 14-22 Μπασκόνια 11-24 Αναντολού Εφές 10-25 Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου

Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

Μεγάλη Πέμπτη (9/4)

Xάποελ – Ολυμπιακός 19:30

Φενέρ – Ρεάλ 20:45

Αρμάνι – Μπάγερν 21:30

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 21:45

Παρί – Μακάμπι 22:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4)

