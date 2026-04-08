Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – Πρώτοι οι Πειραιώτες, 6ο το «τριφύλλι»

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – Πρώτοι οι Πειραιώτες, 6ο το «τριφύλλι»

Μια εξαιρετική αγωνιστική βραδιά κατέγραψαν οι ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σημείωσαν σημαντικές νίκες απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, επηρεάζοντας άμεσα τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης, καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 24-12. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους και διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους σταθερότητα. Ο Ντόρσεϊ ξεχώρισε, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα, αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα της νίκης.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη, καθώς επικράτησε με 93-79 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την 6άδα. Παράλληλα, η ομάδα στρέφει πλέον το βλέμμα της και στο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Ο Όσμαν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σημείωσε 21 πόντους και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 24-12
  2. Φενέρμπαχτσε 23-13
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
  4. Βαλένθια 22-14
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
  6. Παναθηναϊκός 21-15
  7. Ζάλγκιρις 21-15
  8. Μπαρτσελόνα 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μονακό 19-16
  11. Dubai Basketball 19 -17
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
  13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18
  14. Παρτίζαν 15-20
  15. Μπάγερν Μονάχου 15-20
  16. Βίρτους Μπολόνια 13-22
  17. Παρί 14-22
  18. Μπασκόνια 11-24
  19. Αναντολού Εφές 10-25
  20. Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
  • Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
  • Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
  • Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
  • Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
  • Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
  • Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
  • Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

  • Μονακό-Βιλερμπάν
  • Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)

Μεγάλη Πέμπτη (9/4)

  • Xάποελ – Ολυμπιακός 19:30
  • Φενέρ – Ρεάλ 20:45
  • Αρμάνι – Μπάγερν 21:30
  • Βαλένθια – Παναθηναϊκός 21:45
  • Παρί – Μακάμπι 22:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4)

  • Μονακό – Μπαρτσελόνα
  • Ντουμπάι – Εφές 21:00
  • Βίρτους – Μπασκόνια 21:30
  • Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 21:30
  • Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας

Πηγή enikos.gr

