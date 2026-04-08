Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – Πρώτοι οι Πειραιώτες, 6ο το «τριφύλλι»

Μια εξαιρετική αγωνιστική βραδιά κατέγραψαν οι ελληνικές ομάδες στη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σημείωσαν σημαντικές νίκες απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, επηρεάζοντας άμεσα τη βαθμολογία της διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης, καθώς η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 102-88 της Ρεάλ στο ΣΕΦ και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 24-12. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους και διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους σταθερότητα. Ο Ντόρσεϊ ξεχώρισε, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους και 7 τρίποντα, αποτελώντας τον καθοριστικό παράγοντα της νίκης.
Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη, καθώς επικράτησε με 93-79 της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, ενισχύοντας τη θέση τους στη μάχη για την 6άδα. Παράλληλα, η ομάδα στρέφει πλέον το βλέμμα της και στο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs. Ο Όσμαν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σημείωσε 21 πόντους και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 24-12
- Φενέρμπαχτσε 23-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
- Βαλένθια 22-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
- Παναθηναϊκός 21-15
- Ζάλγκιρις 21-15
- Μπαρτσελόνα 20-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μονακό 19-16
- Dubai Basketball 19 -17
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
- Αρμάνι Μιλάνο 17-18
- Παρτίζαν 15-20
- Μπάγερν Μονάχου 15-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-22
- Παρί 14-22
- Μπασκόνια 11-24
- Αναντολού Εφές 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Tα αποτελέσματα
Μ. Τρίτη 7/4
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
- Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
- Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
- Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
- Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
- Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
- Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
- Μπασκόνια-Μακάμπι
Μ. Τετάρτη 8/4
- Μονακό-Βιλερμπάν
- Αναντολού Εφές-Παρτίζαν
Επόμενη αγωνιστική (9-10/4)
Μεγάλη Πέμπτη (9/4)
- Xάποελ – Ολυμπιακός 19:30
- Φενέρ – Ρεάλ 20:45
- Αρμάνι – Μπάγερν 21:30
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 21:45
- Παρί – Μακάμπι 22:00
Μεγάλη Παρασκευή (10/4)
- Μονακό – Μπαρτσελόνα
- Ντουμπάι – Εφές 21:00
- Βίρτους – Μπασκόνια 21:30
- Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 21:30
- Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας
