Euroleague: Η Παρί επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Παρί πήρε τον γαλλικό «εμφύλιο» της 31ης αγωνιστικής της Euroleague με 90-81 επί της Βιλερμπάν στο Παρίσι, ανατρέποντας την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου χάρη στην εξαιρετική της τρίτη περίοδο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (31-40). Ωστόσο, η Παρί αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα, πετυχαίνοντας επιμέρους σκορ 29-13 στο τρίτο δεκάλεπτο και παίρνοντας διαφορά 12 πόντων.

Πρωταγωνιστής των γηπεδούχων (ρεκόρ 12-19) ήταν ο Ρόμπινσον με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντοκοσί πρόσθεσε 12 πόντους. Για την ουραγό Βιλερμπάν (ρεκόρ 8-23), ξεχώρισαν οι Γουάτσον και Ερτέλ.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 31-40, 65-53, 90-81

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC-Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague:

