Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico, δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 22η αγωνιστική της Euroleague είχε τα πάντα: ντέρμπι, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ανατροπές στη βαθμολογία. Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μπαρτσελόνα με 80-61 στο clasico, η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε ακάθεκτη στην κορυφή περνώντας από τη Λιόν με 81-73 επί της Βιλερμπάν, ενώ η Φενερμπαχτσέ νίκησε στη Κωνσταντινούπολη τη Βαλένθια με 82-79, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει εύκολα της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Μόναχο από τη Μπάγερν.

Η Ρεάλ επιβλήθηκε απόλυτα της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό clasico, φτάνοντας στο «δύο στα δύο» απέναντι στους Καταλανούς και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τους (14-8). Με άμυνα-γρανίτη και απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ, οι Μαδριλένοι είχαν το πάνω χέρι από το ξεκίνημα, κρατώντας τη «Μπάρτσα» στους 31 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +12 (43-31).

Η διαφορά ανέβηκε ακόμη και στους 21 πόντους στο 36΄ (76-55), μετατρέποντας το clasico σε παράσταση για έναν ρόλο. Πρώτος σκόρερ ο Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ ο Έντι Ταβάρες, ο Μάριο Χεζόνια και ο Γκάμπριελ Ντεκ είχαν από 12. Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, που υπέπεσε σε 15 λάθη και είχε μόλις 4/18 τρίποντα, ξεχώρισε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 14 πόντους. Το τελικό σκορ 80-61 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Στη Γαλλία, η Χάποελ Τελ Αβίβ τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος έδειξε γιατί βρίσκεται στην κορυφή της διοργάνωσης. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αν και βρέθηκε πίσω με 12 πόντους στο 22΄ (45-33), αντέδρασε με άμυνα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία.

Με τα πρώτα εύστοχα τρίποντα να έρχονται προς το τέλος της τρίτης περιόδου, οι Ισραηλινοί μετέτρεψαν το 68-68 σε 74-68 στο 35΄ και δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, ενώ ο Ελάια Μπράιαντ πρόσθεσε 17. Για τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Ουάτσον με 17 πόντους. Η τελική επικράτηση με 81-73 κράτησε τη Χάποελ στην κορυφή με ρεκόρ 15-6, ενώ οι Γάλλοι έπεσαν στο 6-16.

Τέλος, στην Κωνσταντινούπολη, η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας δύσκολα της Βαλένθια με 82-79 και συνέχισε την προσπάθειά της για την κορυφή. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε δυνατά με σερί 12-0, μετατρέποντας το 16-18 σε 28-18 στο 9΄.

Παρά την αντίδραση της Βαλένθια που ισοφάρισε 30-30 στο 13΄, η Φενέρ είχε απαντήσεις, έκλεισε το ημίχρονο στο 45-34 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Ο Νάντο ντε Κολό, στην επιστροφή του στην Πόλη, αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε με 16 πόντους και 3 ασίστ. Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν πρόσθεσε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα καθοριστικό μπλοκ στα 16΄΄ πριν τη λήξη, όταν ο Μοντέρο προσπάθησε να ισοφαρίσει. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Παρτιζάν–Ολυμπιακός 66-104

Μπάγερν Μονάχου–Παναθηναϊκός 85-78

Ντουμπάι–Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές–Μπασκόνια 75-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ –Ζαλγκίρις Κάουνας 100-97

Αρμάνι Μιλάνο–Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί–Μονακό 87-95

Φενερμπαχτσέ – Βαλένθια 82-79

Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ 73-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

