Euroleague: Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» η Μπαρτσελόνα, απόδραση της Μακαμπί από το Βελιγράδι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά την κατοστάρα του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα της 27η αγωνιστικής της Euroleague, ξεχώρισε η νίκη της Μπαρτσελόνα στον ισπανικό «εμφύλιο» με 97-91 επί της Μπασκόνια και η εκτός έδρας νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι με 82-83 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: «Πάρτι» στο ΣΕΦ με κατοστάρα κόντρα στους Ιταλούς

Έπιασε τετράδα η Μπαρτσελόνα επικρατώντας στον ισπανικό «εμφύλιο»

Με πρωταγωνιστή τον Τζόελ Πάρα (16 πόντους, 6 ριμπάουν) και με εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη με 97-91 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, φτάνοντας στο +10 στο πρώτο δεκάλεπτο (27-17), όμως οι Καταλανοί αντέδρασαν μέσα από την άμυνά τους πριν τη λήξη του ημιχρόνου και ανέβασαν ρυθμό στην επανάληψη, ελέγχοντας τον αγώνα μέχρι το φινάλε.

Πέραν του Ζοέλ Πάρα τέσσερις ακόμη παίκτες της Μπαρτσελόνα σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων (Σενγκέλια 16, Λαπροβίτολα 15, Κλάιμπερν 14, Μπριθουέλα 14). Η Μπασκόνια προσπάθησε να μειώσει στο φινάλε, αλλά οι Καταλανοί διατήρησαν τον έλεγχο και πανηγύρισαν την 17η νίκη τους, με την οποία «αναρριχήθηκαν» στην τέταρτη θέση. Από τους Βάσκους, που υποχώρησαν στο 9-18, ξεχώρισε ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 51-48, 68-76, 91-97

Τεράστια εκτός έδρας νίκη για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδρασε από μία «καυτή» έδρα, παίρνοντας τη νίκη με 83-82 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρά το +7 των γηπεδούχων στα 2’21’’ πριν το τέλος της αναμέτρησης, οι Ισραηλινοί διατήρησαν την ψυχραιμία τους και εκμεταλλεύτηκαν τα άστοχα σουτ των Κάλινιτς, Νουόρα και Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο φινάλε.

Η νίκη έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών εκτός έδρας για τη Μακάμπι, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 12-15, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είδε το σερί των τριών νικών του να σταματά, πέφτοντας στο 16-11 και εκτός εξάδας.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 40-49, 67-65, 82-83

Πολύτιμο «διπλό» της Αρμάνι Μιλάνο στη Λιόν

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο, που επιβλήθηκε με 77-76 της Βιλερμπάν στη Λιόν για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Η ιταλική ομάδα ανέβασε στροφές στο δεύτερο μέρος και, παρά την έντονη πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε, άντεξε για να πάρει το πολύτιμο «διπλό».

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και την Αρμάνι να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με μικρό προβάδισμα (37-42). Στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί ανέβασαν την απόδοσή τους, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά (53-67). Η Βιλερμπάν αντέδρασε στο τελευταίο λεπτό, μειώνοντας σε 74-75, όμως το κρίσιμο καλάθι του Γκούντουριτς έδωσε τη νίκη στην Αρμάνι.

Κορυφαίος των νικητών ο Γκούντουριτς με 18 πόντους και 7 ασίστ, ενώ η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα ανέβασε το ρεκόρ της σε 14-13, παραμένοντας σε τροχιά πλέι οφ. Από τους Γάλλους που υποχώρησαν στο 7-20 πάλεψε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 37-42, 53-67, 76-77

Η Αναντολού «σόκαρε» και τη Ζαλγκίρις

Μετά τη Βαλένθια, η Αναντολού Εφές υποχρέωσε σε… εγκεφαλικό και τη Ζαλγκίρις Κάουνας και έκλεισε δίχως απώλειες τη διαβολοβδομάδα της Euroleague. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 92-82 των Λιθουανών στην Πόλη, για την 27η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-19 και «βυθίζοντας» της Ζαλγκίρις στη 12η ήττα της, με την οποία κινδυνεύει να… κατρακυλήσει εκτός δεκάδας.

Η παραγωγικότητα της Αναντολού Εφές, καθώς πέντε παίκτες τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων, η διάρκεια στο κομμάτι της ευστοχίας από τα 6,75 (16/32 τρίποντα) και η άμυνα της τέταρτης περιόδου, όταν περιόρισε τη Ζαλγκίρις στους 15 πόντους, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για την τουρκική ομάδα.

Κορυφαίων των νικητών ο Τζόρνταν Λόιντ με 19 πόντους, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Αζουόλας Τουμπέλις με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 47-45, 65-67, 92-82

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν (Σερβία)–Παναθηναϊκός 78-62

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 93-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βαλένθια (Ισπανία) 99-104 παρ. (88-88κ.α.)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Μονακό (Μονακό) 91-82

Παρί (Γαλλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 90-92

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 109-77

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 92-82

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 82-83

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 76-77

Μπασκόνια (Ισπανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-97

