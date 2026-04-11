EuroLeague: «Κλείδωσε» θέση στα play in ο Ερυθρός Αστέρας, παρέμεινε έκτη η Ζαλγκίρις – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με «καθαρό» μυαλό στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 106-93, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, εξασφαλίζοντας θέση στα play in, ενώ στην έκτη θέση παρέμεινε η Ζαλγκίρις, επικρατώντας της Παρτίζαν με 74-83. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In, υποχωρώντας στην όγδοη θέση μετά τις νίκες της Μονακό και του Ερυθρού Αστέρα επί της Μπαρτσελόνα και της Βιλερμπάν, αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός με νίκη επί της Αρμάνι στο ΣΕΦ είναι πρώτος και μπορεί να πάει δεύτερος εάν χάσει και κερδίσει η Βαλένθια την Dubai.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ανέβηκε στο 21-16 και συγκατοικεί στην 7η θέση με Παναθηναϊκό και Μονακό, έχοντας το πλεονέκτημα στις μεταξύ τους ισοβαθμίες. Στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πέρασε από την έδρα της Βιλερμπάν ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το καθήκον του απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας, Βιλερμπάν, της οποίας επικράτησε με 106-93 στη Γαλλία για την 37η αγωνιστική της Euroleague κι έπιασε τον Παναθηναϊκό και τη Μονακό στις 21 νίκες.

Χαμός θα γίνει για όλες τις θέσεις στην τελευταία αγωνιστική της Euroleague την επόμενη εβδομάδα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από την έδρα της Βιλερμπάν, κάτι που δεν άρεσε στον Παναθηναϊκό, γιατί οι Σέρβοι έχουν υπέρ τους την ισοβαθμία με τους Κυπελλούχους Ελλάδος.

Πάντως, το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Ρεάλ για την 38η στροφή της διοργάνωσης, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Εφές.

Ερυθρός Αστέρας, Παναθηναϊκός και Μονακό έχουν ρεκόρ 21-16, μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής περιόδου κι αυτή θα είναι η σειρά στην κατάταξη, εφόσον ισοβαθμήσουν. Οι Μονεγάσκοι υποδέχονται την Χάποελ Τελ Αβίβ την επόμενη εβδομάδα.

Οι Σέρβοι είχαν “καυτό” δίδυμο τους Νουόρα και Μπάτλερ, για να περάσουν νικηφόρα από τη Γαλλία. Αμφότεροι πέτυχαν από 24 πόντους ο καθένας και οδήγησαν τον Ερυθρό Αστέρα στη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-55, 71-74, 93-106

Η Ζάλγκιρις πήρε τη νίκη στο Βελιγράδι και πλησιάζει στα Play Offs

Το “δώρο” που επιθυμούσε ο Παναθηναϊκός από την Παρτίζαν, δεν ήρθε, αφού οι Λιθουανοί ήταν καλύτεροι και δίκαια πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 74-83.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε στο Βελιγράδι της Παρτιζάν με 83-74, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης στα πλέι οφ.

Η λιθουανική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 22-15 (6η θέση), ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 15-22. Το αποτέλεσμα επηρεάζει και τη μάχη της εξάδας, με τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται νίκη επί της Αναντολού Εφές και συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική για να… γλιτώσει τα play in.

Κορυφαίος των νικητών ο Φρανσίσκο με 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε ο Ράιτ (8π., 11 ριμπάουντ). Από την Παρτιζάν ξεχώρισαν οι Μπόνγκα (13π.) και Φερνάντο (12π., 9 ριμπάουντ).

Η Ζαλγκίρις είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, προηγήθηκε 41-48 στο ημίχρονο και διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος, «κλειδώνοντας» τη νίκη με σερί στην τέταρτη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83

Έφυγε νικήτρια από τη Μπολόνια η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια επικράτησε εκτός έδρας της Βίρτους Μπολόνια με 82-72, σε μία αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Οι Βάσκοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χτίζοντας από νωρίς διαφορά (21-28), ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων (39-44). Η ιταλική ομάδα αντέδρασε στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας στο καλάθι, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει μπροστά.

Στην τελευταία περίοδο, η Μπασκόνια ανέβασε ρυθμό και με ένα ξέσπασμα ξέφυγε με +11 (65-76), «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών ο Ομορούγι με 22 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Καμπαρό με 17. Για τη Βίρτους, ξεχώρισε ο Άλστον με 19 πόντους.

Η Εφές “πλήγωσε” την Dubai BC

Η Αναντολού Εφές πήρε το «διπλό» στο Σαράγεβο επί της Dubai BC με 85-69, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με το αποτέλεσμα να αφήνει εκτός δεκάδας και θέσεων Play In την ομάδα του Γκόλεματς!

Πλέον η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, ψάχνει συνδυασμό αποτελεσμάτων, ώστε να μπορέσει να έχει συνέχεια η πορεία της στη διοργάνωση.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν πόντους στο πρώτο τρίλεπτο, με τον Ράιτ να τους βάζει από νωρίς στο +4 (7-3, 3′). Η Έφες είχε απαντήσεις, με τον Οσμανί να δίνει λύσεις επιθετικά και τις ομάδες είτε να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία, είτε να είναι ισόπαλες (14-14, 6′). Οι παίκτες του Γκόλεματς στόχευσαν αρκετά στο ζωγραφιστό, με τον Καμπενγκέλε να “χτυπάει” στο ποστ, όμως οι Τούρκοι έκλεισαν το δεκάλεπτο όντες μπροστά με τέσσερις πόντους (24-20). Μπομπουά και Τζόουνς προσέφεραν πλουραλισμό στο σύνολο του Λάσο, που λίγο πριν τα μέσα της δεύτερης περιόδου βρήκαν διψήφια διαφορά (35-24, 14′). Ο Γάλλος έφτασε τους 10 πόντους σε οκτώ λεπτά συμμετοχής, ενώ η ομάδα των ΗΑΕ δεν μπορούσε να βρει το ρυθμό της επιθετικά. Ταυτόχρονα, η Αναντόλου συνέχισε να… πετάει φωτιές στο μπροστά μέρος του παρκέ, με τους Λόιντ και Σμιτς να μπαίνουν στην εξίσωση και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο +18 (51-33) για την ομάδα της Πόλης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Dubai BC προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως οι παίκτες του Λάσο διατήρησαν τον έλεγχο, απαντώντας σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των γηπεδούχων. Oι γηπεδούχπι προσπάθησαν μέσω της επίθεσης να μειώσουν, εν πολλοίς τα κατάφεραν, όμως ο τρόπος δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, όπως φάνηκε και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Η Εφές ήλεγχε μεν το παιχνίδι, όμως τα πολλά άστοχα σουτ σαν να έβγαλαν από το ρυθμό τους παίκτες του Πάμπλο Λάσο.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Dubai BC μείωσε μέχρι και στους πέντε πόντους, όμως η Εφές αντέδρασε άμεσα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση με 85-69 και κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής:

Πέμπτη, 9 Απριλίου

Χαποέλ τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 85-89

Βαλένθια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 102-84

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 69-74

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 84-94

Παρί (Γαλλία)– Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 113-80

Παρασκευή, 10 Απριλίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 69-85

Μονακό (Μονακό)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 93-86

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-106

Παρτιζάν (Σερβία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 74-83

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 72-82

Η Βαθμολογία

