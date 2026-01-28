EuroLeague: «Λύγισε» η Ρεάλ στο Παρίσι – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την έκπληξη

Η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη στη EuroLeague, επικρατώντας της Ρεάλ με 98-92 στην πρεμιέρα της 25ης αγωνιστικής, βάζοντας τέλος σε ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων για τους «μαδριλένους».

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα απρόσμενο δώρο στον Ολυμπιακό, που σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Ρεάλ θα μπορεί να κοιτάξει ακόμη και την δεύτερη θέση της κατάταξης στην φετινή Euroleague!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα/πρόγραμμα 25ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου

Παρί (Γαλλία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-92

Οι επομενες αναμετρήσεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:15

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρτιζάν (Σερβία)

Βαλένθια (Ισπανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Παναθηναϊκός 21:45

Μονακό (Μονακό)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ