EuroLeague: Λύγισε την Εφές η Ρεάλ και έφτασε τον Ολυμπιακό – Νίκες και για Μπάγερν, Μακάμπι και Αρμάνι – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Ρεάλ επικράτησε με 82-71 της Αναντολού Εφές στη Μαδρίτη, και ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της EuroLeague. Στους υπόλοιπους αγώνες της 34ης αγωνιστικής, η Αρμάνι επικράτησε εύκολα στο ιταλικό ντέρμπι της Βίρτους με 103-87, η Μπάγερν δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στη Βιλερμπάν (903-83), ενώ η Μακάμπι, κέρδισε στην παράταση την Ντουμπάι BC με 104-100.

Έπιασε τον Ολυμπιακό η Ρεάλ

Η Ρεάλ διατήρησε ζωντανό το όνειρο του πλασαρίσματος της στην τετράδα της EuroLeague, επικρατώντας με 82-71 της Αναντολού Εφές στη Μαδρίτη, για την 34η αγωνιστική

Η νίκη ανέβασε τους Ισπανούς στο 22-12, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν σύντομα στο ΣΕΦ (7/4).

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε δυνατά με 0-12, αλλά η Ρεάλ αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, παίρνοντας προβάδισμα με 42-33, μετά από ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 31-12. Παρά τις προσπάθειες στην τρίτη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι (ρεκόρ 10-24) δεν είχαν τις δυνάμεις για να ανατρέψουν την κατάσταση…

Κορυφαίος των νικητών ο Τρέι Λάιλς μερ 14 πόντους, ενώ ο Ταβάρες άγγιξε το νταμπλ νταμπλ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από την Αναντολού πάλεψε ο Τζόρνταν Λόιντ με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 42-33, 60-53, 82-71

Διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για την δεκάδα η Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 17-16) συνεχίζει να… ονειρεύεται τη δεκάδα που οδηγεί στα play in της Euroleague, μετά τη νίκη της στην παράταση με 104-100 επί της Ντουμπάι (ρεκόρ 17-17), για την 34η αγωνιστική. Ένα αποτέλεσμα που ουσιαστικά έθεσε την ομάδα των Εμιράτων εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας.

Η Ντουμπάι μπήκε πιο δυνατά, προηγούμενη στα πρώτα λεπτά, αλλά η Μακάμπι ισορρόπησε γρήγορα το ματς και πήρε προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, με τις άμυνες να σφίγγουν και τον Ράιτ να ηγείται της προσπάθειας των φιλοξενούμενων. Η Ντουμπάι προηγήθηκε ακόμη και με +15 (51-66 στο 27΄), αλλά οι παίκτες του Κάτας αντέδρασαν και με τον Μπρισέτ στην εκπνοή έστειλαν το ματς στην παράταση (88-88).

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Μακάμπι είχε την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα να κλείσει το παιχνίδι υπέρ της, με τον Κλαρκ να δίνει αέρα νίκης στα 18΄΄ όταν με καλάθι και φάουλ έγραψε το 101-97. Ο Μπέικον αστόχησε τη χειρότερη… στιγμή, ο Ουόκερ με 1/2 βολές έγραψε το 102-97, αλλά ο Ράιτ στα 7΄΄ μείωσε από τα 6,75 σε 102-100. Ο Χόαρντ όμως δεν λάθεψε από τη γραμμή των βολών στα 2΄΄ για τη λήξη, χαρίζοντας στη Μακάμπι μία πολύτιμη νίκη με 104-100!

Κορυφαίος των νικητών ο Τζίμι Κλαρκ με 23 πόντους, ενώ από την Ντουμπάι δεν αρκούσαν οι 26 του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 41-45, 63-70, 88-88κ.α., 104-100 παρ.

Νίκη χωρίς αντίκρισμα η Αρμάνι



Η Αρμάνι νίκησε εύκολα 103-87 τη Βίρτους Μπολόνια στον ιταλικό «εμφύλιο» της Euroleague. Έτσι, μετά από 34 αγώνες η ομάδα του Μιλάνο διατήρησε απλώς ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για τα play in με 17-17, ενώ η Βίρτους έχει αποκλειστεί εδώ και καιρό (13-20).

Ήταν ένα ματς το οποίο έφεραν γρήγορα οι γηπεδούχοι στο ρυθμό που ήθελαν. Εξασφάλισαν γρήγορα ένα προβάδισμα που τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα πράγματα και ουσιαστικά «σφύριξαν λήξη» στις αρχές της τελευταίας περιόδου όταν με ένα 8-0 «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +21 (87-66). Πρώτοι σκόρερ οι Λεντέι (19), Έλις (18) και Μπούκερ (12), ενώ για τους ηττημένους 15 πόντους είχε ο Νιάνγκ.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-49, 79-66, 103-87

Για την «τιμή των όπλων» η Μπάγερν



Η Μπάγερν νίκησε 93-83 τη Βιλερμπάν στο Μόναχο για να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 14-20, καθώς η κανονική σεζόν της Euroleague οδεύει προς το τέλος. Οι Γάλλοι δύσκολα θα αποφύγουν την τελευταία θέση (8-26).

Ήταν ένα ματς που έγινε επειδή… έπρεπε. Χωρίς κίνητρο οι δύο ομάδες έπαιξαν ελεύθερα, το θέαμα ήταν ικανοποιητικό και οι Γερμανοί επικράτησαν 93-83 με κορυφαίους τους Τζέσαπ (19π.), ΜακΚόρμακ (13π., 8ρ.) και Ομπστ (15π.). Για τη Βιλερμπάν 13 πόντους και 10 ασίστ είχε ο Τομά Ερτέλ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-42, 64-63, 93-83

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 104-100 -παρ. (88-88κ.α.)

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 103-87

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 93-83

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 82-71

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Παναθηναϊκός–Μονακό (Μονακό) 21:15

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Παρί (Γαλλία)–Ολυμπιακός 87-104

Η Βαθμολογία

