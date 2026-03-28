Euroleague: Μία νίκη μακριά από την τετράδα ο Παναθηναϊκός – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία

Με ιδανικό τρόπο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 34η αγωνιστική της Euroleague μετά τις αναπάντεχες ήττες των Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η Παρτιζάν νίκησε τη Βαλένθια στη δεύτερη παράταση στο Βελιγράδι, η Μπασκόνια επιβλήθηκε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ και έτσι ο Ολυμπιακός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μόλις μία νίκη μακριά απ’ αυτή, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής:
- Παρί – Ολυμπιακός 87-104
- Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83
- Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71
- Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92
- Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97
- Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104
- Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88
- Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109
