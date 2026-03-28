Euroleague: Μία νίκη μακριά από την τετράδα ο Παναθηναϊκός – Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία

Με ιδανικό τρόπο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε η 34η αγωνιστική της Euroleague μετά τις αναπάντεχες ήττες των Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Παρτιζάν νίκησε τη Βαλένθια στη δεύτερη παράταση στο Βελιγράδι, η Μπασκόνια επιβλήθηκε εντός έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ και έτσι ο Ολυμπιακός εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον μόλις μία νίκη μακριά απ’ αυτή, μετά τη νίκη του επί της Μονακό.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής:

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC 104-100 (παράταση)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός – Μονακό 107-97

Παρτίζαν – Βαλένθια 110-104

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 92-88

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 118-109

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore