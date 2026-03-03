Euroleague: Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι φεύγουν από τις έδρες τους λόγω πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της Euroleague, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργάνωσης συνεδρίασε σήμερα (3/3) και έλαβε αποφάσεις για τρεις ομάδες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις φυσικές τους έδρες. Η διοργάνωση προχώρησε σε προσαρμογές, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Η απόφαση αφορά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Ντουμπάι.

Νέα μετακόμιση για Μακάμπι και Χάποελ

Η Euroleague υποχρεώνει τις δύο ομάδες από το Τελ Αβίβ να μεταφέρουν εκ νέου την έδρα τους εκτός Ισραήλ, λίγους μήνες μετά την επιστροφή τους στην πόλη, η οποία είχε ακολουθήσει την παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται στη Σόφια, όπως είχε συμβεί και κατά την προηγούμενη περίοδο έντασης. Οι αποφάσεις αυτές επαναφέρουν το καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας, με στόχο την ασφάλεια αποστολών και φιλάθλων.

Σε εκκρεμότητα η έδρα της Ντουμπάι

Η Ντουμπάι δηλώνει ως εναλλακτική έδρα το Σαράγεβο, ωστόσο η Euroleague ζητά από τον σύλλογο να οριστικοποιήσει άμεσα την επιλογή του για το πού θα διεξάγει τους εντός έδρας αγώνες του στο επόμενο διάστημα. Η διοργάνωση επιδιώκει σαφή προγραμματισμό, ώστε να αποφευχθούν νέες αλλαγές στο καλεντάρι.

Πώς επηρεάζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ντουμπάι στις 24 Μαρτίου (18:00) για την 34η αγωνιστική και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 2 Απριλίου (21:05) για την 35η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στις 9 Απριλίου (21:05) για την 37η αγωνιστική.

Η Euroleague παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και προσαρμόζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της με γνώμονα την ασφάλεια. Η διοργάνωση επιδιώκει τη συνέχιση της σεζόν χωρίς περαιτέρω αγωνιστικές επιπτώσεις, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.