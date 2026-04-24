Euroleague: Με τρία ελληνικά σύμβολα το logo του Final 4 της Αθήνας – ΒΙΝΤΕΟ

Τους συμβολισμούς του logo του Final 4 της Αθήνας (24-26 Μαΐου, Telekom Center Athens) παρουσίασε σήμερα (23/4) η Euroleague. Μία ημέρα πριν από τον τελευταίο αγώνα των Play In ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα (24/4, 20:30) και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν τις τέσσερις φιναλίστ αυτής της σεζόν, η Euroleague παρουσίασε το logo του Final 4 της Αθήνας, το οποίο παρουσιάζει η “Etihad”.

Το logo του Final 4 της EuroLeague 2026 στην Αθήνα αποπνέει παράδοση, τιμή και δύναμη.

«Εκεί όπου η αρχαία ιστορία συναντά το σύγχρονο παιχνίδι. Το μπάσκετ και η Αθήνα μοιράζονται εδώ και καιρό έναν ιδιαίτερο δεσμό και αυτός απεικονίζεται στο logo #F4GLORY!» αναφέρει σε ανάρτησή της στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Euroleague.

«Το logo του Final 4 της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έχει ήδη γίνει ένα οικείο οπτικό στοιχείο για τους φιλάθλους του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Τον Μάιο, θα αποκτήσει εμβληματική θέση, καθώς οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να διεκδικήσουν το τρόπαιο της Euroleague,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η διοργανώτρια Αρχή.

Where ancient history meets the modern game 🏛️ Basketball and Athens have long shared a special bond and that features in our #F4GLORY logo design! pic.twitter.com/VC34JQlkua — EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026

Τα τρία ελληνικά σύμβολα

Η οπτική ταυτότητα του logo του Final 4 της Euroleague 2026 αντλεί έμπνευση από τρία ισχυρά ελληνικά σύμβολα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία άμεσα αναγνωρίσιμα στους φιλάθλους της Euroleague.

Στην «καρδιά» του logo βρίσκεται το τρόπαιο της Euroleague, τοποθετημένο στο κέντρο και περικλειόμενο μέσα σε μια κυκλική ασπίδα που θυμίζει το σχήμα μιας μπάλας μπάσκετ.

Μέσα στο Τρόπαιο, το λογότυπο της EuroLeague υποστηρίζεται από μια στήλη δωρικού ρυθμού, μια αναφορά στην πλούσια αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική κληρονομιά της Ελλάδας.

Γύρω από την κυκλική ασπίδα υπάρχουν τέσσερα κλαδιά ελιάς, που συμβολίζουν την αρχαία ελληνική παράδοση να τιμώνται οι πρωταθλητές, αλλά και τη μυθολογική διαμάχη ανάμεσα στον Θεό Ποσειδώνα και τη Θεά Αθηνά, στην οποίο η Αθηνά θριάμβευσε υψώνοντας μια ελιά από πέτρα, κερδίζοντας το δικαίωμα να ονομάσει την ελληνική πρωτεύουσα, Αθήνα. Τα κλαδιά αντιπροσωπεύουν όχι μόνο την τελική νίκη που περιμένει τον πρωταθλητή, αλλά και το επίτευγμα κάθε ομάδας που προκρίνεται στι φάιναλ φορ, καθώς αυτή η πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague είναι, από μόνη της, ένας θρίαμβος.

Το φόντο διαθέτει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από μωσαϊκό, που αντανακλά μια ελληνική διακοσμητική παράδοση που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την αντοχή. Αυτό το στοιχείο συμβολίζει τον βαθύ σεβασμό της Euroleague για τις παραδόσεις και τις αξίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ παράλληλα τονίζει την καινοτομία που συνεχίζει να οδηγεί την παγκόσμια ανάπτυξη του πρωταθλήματος της Euroleague.

Στη σχετική ανακοίνωση παρουσίασης του logo του Final 4 της Αθήνας, η Euroleague αναφέρει:

«Η πόλη και το έτος διεξαγωγής της Euroleague, μαζί με το όνομα της Etihad, του συνεργάτη παρουσίασης της διοργάνωσης, ολοκληρώνουν τη σύνθεση και πλαισιώνουν τη συνολική δομή της. Το logo της Etihad κατέχει εξέχουσα θέση, αντικαθιστώντας την ιστορική λίστα των πρωταθλητών της Euroleague, στην οποία θα προστεθεί ένα ακόμη όνομα στις 24 Μαΐου.

Η χρωματική παλέτα του Final 4 της EuroLeague συνδυάζει τη σκούρα πέτρα με το χρυσό του πρωταθλητή, θυμίζοντας τόσο το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας όσο και το κύρος της νίκης, που υπογραμμίζεται από το μεταλλικό γκρι του τροπαίου.

Ένα βαθύ μπλε σκούρο, βγαλμένο από τη Μεσόγειο, συναντά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της Euroleague, όπου η θάλασσα και η φωτιά συγκλίνουν, αιχμαλωτίζοντας την ενέργεια και την ψυχή του παιχνιδιού.

Το Final 4 της Euroleague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο υπέροχο Telekom Center Athens. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με έναρξη στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα. Ο αγώνας πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00 τοπική ώρα, ακολουθούμενος από τον τελικό της EuroLeague, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:00 τοπική ώρα.