Euroleague: Με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές και τη νέα σεζόν

Η Euroleague διατηρεί αμετάβλητο το φορμάτ διεξαγωγής και για τη σεζόν 2026-2027, καθώς οι μέτοχοι της διοργάνωσης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε καμία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, με βασικό θέμα στην ατζέντα το μέλλον της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης θα συνεχίσει να διεξάγεται με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές, χωρίς καμία διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον σύστημα. Οι μέτοχοι εξέτασαν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της λίγκας, ωστόσο έκριναν ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες για μία τόσο σημαντική αλλαγή.

Στο τραπέζι τέθηκε η πρόταση για αύξηση των ομάδων σε 22, ένα σενάριο που θα οδηγούσε σε ριζική αναδιάρθρωση της διοργάνωσης, καθώς θα απαιτούσε την εισαγωγή περιφερειών. Παρά τη συζήτηση, οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατέδειξαν ότι η Euroleague επιλέγει προς το παρόν τη σταθερότητα, μεταθέτοντας οποιαδήποτε αλλαγή για τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη νέα σεζόν. Η Μονακό βρίσκεται σε καθεστώς αβεβαιότητας λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ η Βιλερμπάν εμφανίζεται κοντά στην έξοδο από τη διοργάνωση. Επιπλέον, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Φενέρμπαχτσε δεν έχουν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο επέκτασης με τη λίγκα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.