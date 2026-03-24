Euroleague – Ολυμπιακός: «Διπλό» βαρύνουσας σημασίας αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι

Μετά το στραβοπάτημα στο Μονακό (31η αγωνιστική), ο Ολυμπιακός πήρε δύο νίκες μέσα στο ΣΕΦ, πρώτα στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ και εν συνεχεία με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική με την Μπασκόνια.

Σήμερα, Τρίτη (24/3, 21:30), δίνει «μάχη» απέναντι στην ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν Βαλένθια, στη Roig Arena, για την 33η αγωνιστική.

Η Βαλένθια πάντως προέρχεται από δύο ήττες και ψάχνει αντίδραση, αφού από δεύτερη έχει κατρακυλήσει… στην 5η θέση.

Με 13 παίκτες ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στην Ισπανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εξηγεί πως λόγω rotation άφησε εκτός τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Μπαρτζώκας προτίμησε να πάρει τον Φρανκ Νιλικίνα για τον «άσο». Στην Αθήνα έμειναν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουσταφά Φαλ. Ο τελευταίος έχει ξεκινήσει ομαδικές προπονήσεις, αλλά ακόμη δεν είναι σε κατάσταση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία όλη τη σεζόν.

Together we Fly! Together We Fight! ✊🏽

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 22-11 (σ.σ. έχει δώσει τον αγώνα με την Παρί για την 34η αγωνιστική), ενώ η Βαλένθια έχει υποχωρήσει στην 5η θέση με ρεκόρ 20-12.

Η Βαλένθια είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο, με 92-99 με ρεκόρ ασίστ στην ιστορία του ισπανικού συλλόγου με 29. Πάντως, η ομάδα του Πειραιά έχει περάσει νικηφόρα τις τελευταίες οκτώ φορές από την έδρα της Βαλένθια.

Η ισπανική ομάδα, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πέδρο Μαρτίνεθ, παρουσιάζει ένα ποιοτικό παιχνίδι, σε σταθερά “up tempo” και κάνει δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου της ως προς το μαρκάρισμά της. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο ΣΕΦ αυτή τη σεζόν, οι δύο ψηλοί της Βαλένθια είχαν ευστοχήσει σε 7 τρίποντα, δηλαδή ο Μάθιου Κοστέλο και ο Νέιθαν Ρούβερς.

Ολυμπιακός και Βαλένθια βρίσκονται αρκετά κοντά τόσο σε παραγωγικότητα όσο και σε πόντους που δέχονται. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός σημειώνει 90,5 πόντους μέσο όρο, ενώ οι Ισπανοί 89,8 πόντους μ.ο. Στην άμυνα, οι «ερυθρόλευκοι» δέχονται 84,1 πόντους, ενώ η Βαλένθια 85,6 πόντους μέσο όρο.

Ο Ολυμπιακός φοβάται μόνο τον… κακό εαυτό του στη Βαλένθια, αφού τόσο σε μονάδες (Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ) όσο και σε ομαδικό επίπεδο είναι ανώτερη ομάδα από τη Βαλένθια.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Βαλένθια θα διευθύνουν οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Το πρόγραμμα της 33ης και της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE – 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24-25/3/2026)

Τρίτη, 24 Μαρτίου

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παναθηναϊκός 20:30

Βαλανθια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 21:30

Μονακό (Μονακό)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)- Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Τρίτη, 31 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Παρί (Γαλλία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-9

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-12

Βαλένθια (Ισπανία) 20-12

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 18-14

————————————-

Μονακό (Μονακό) 18-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 18-14

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-14

————————————-

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-15

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-16

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-16

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-19

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19

Παρτιζάν (Σερβία) 12-20

Παρί (Γαλλία) 12-21

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-22

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-23

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-24

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26-27/3/2026)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρασκευή, 27 Μαρτίου